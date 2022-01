Football : découvrez les affiches des quarts de finale de la Coupe de France

Vers un choc PSG-OM ? Ce lundi 30 janvier s'est déroulé le tirage au sort devant déterminer les affiches des quarts de finales de la Coupe de France. Le plus gros match attendu sera sans nul doute celui de l'Olympique de Marseille. Son adversaire pourrait être le Paris Saint-Germain, en cas de victoire face à Nice, ce lundi.

Du côté des autres rencontres, prévues autour du 9 février prochain, il y aura notamment une affiche entre les deux clubs de National 2, quatrième division : Bergerac - Versailles. Deux équipes de joueurs amateurs aux parcours très honorables jusqu'ici.

Ces derniers ont éliminé Toulouse, 1 but à 0, lors du tour précédent. Quant au Bergerac-Périgord FC, il n'a pas encaissé un seul but en huit matches, éliminant au passage Créteil (N1), Metz et Saint-Étienne, sa dernière victime en date, battue 1-0 ce dimanche.

Pour les autres matchs, ce sera Ligue 1 contre Ligue 2 : Monaco jouera face à Amiens, quand Nantes affrontera le club de Bastia.