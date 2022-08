Avec 65 sélections chez les Bleus et des passages du côté d'Auxerre, d'Arsenal ou de Manchester City, Bacary Sagna a connu une riche et belle carrière. Désormais loin des terrains, l'ancien arrière droit de l'équipe de France s'est lancé "le plus gros challenge de (sa) vie, au-delà du foot", comme il l'a dit dans l'émission Capital diffusée ce dimanche 7 août. L'ex-footballeur a investi 250.000 euros dans une marque de sac à dos de randonnée. Une reconversion plus que surprenante pour Sagna, lancé à Auxerre sous les ordres de Guy Roux.

Les après-carrières étonnantes ne sont pas si rares chez les anciens joueurs du club d'Auxerre. Titulaire lors de la finale de la Coupe du monde 1998, le champion du monde Stéphane Guivarc'h s'est lancé dans la vente de piscines à la fin de sa carrière.

La musique, un domaine apprécié

Révélé dans les rangs du club bourguignon, Djibril Cissé s'est aussi lancé dans un challenge un peu fou : devenir DJ. Cissé, aka DJ Tcheba, est ainsi passé du football aux platines. Passionné de mode, l'ancien international français a aussi lancé sa propre marque de vêtements.

La musique a attiré de nombreux joueurs de football. Basile Boli, Marius Trésor ou encore Youri Djorkaeff ont sorti un disque alors qu'ils étaient encore en activité. Si sa carrière dans le football n'est pas restée dans les annales, Jean-Pierre François, passé notamment du côté de Saint-Étienne, s'est révélé avec la chanson Je te survivrai, tube de l'été 1989. Quelques mois plus tard, il sortira même un album.

Ancienne vedette du RC Lens et condamné pour des violences commises à la sortie d'une boîte de nuit en 2011, Tony Vairelles a aussi un lien très fort avec la musique. L'ex-joueur de football apprécie énormément le slam, décidant même de sortir un album avec un ancien co-détenu.

"Mr. George Président"

Le Libérien George Weah s'est lui illustré dans un registre totalement différent. L'ancien attaquant de Monaco et du Paris Saint-Germain, ballon d'Or en 1995, a été élu président de la République du Liberia après avoir occupé un poste de sénateur. Champion du monde en 1994, le Brésilien Romario a aussi choisi la voie de la politique dans son pays.

Selon une étude de la FIFpro, le syndical international des joueurs, deux footballeurs professionnels sur trois ne savent pas ce qu'ils feront à l'heure de leur retraite sportive. Chez certains, la reconversion est rapidement trouvée. Après avoir raccroché les crampons à 33 ans, le Portugais Fabio Coentrao, passé par le Real Madrid, a rapidement choisi de rejoindre le secteur de la pêche.

Si l'on devait établir un classement des reconversions les plus surprenantes, Luis Vidal aurait une place dans le haut du panier. Espoir du football espagnol, Luis Vidal a arrêté sa carrière en raison de problèmes physiques et s'est mis au bodybuilding. Des années plus tard, l'ancien madrilène est devenu Mister Univers, lors d'un concours organisé en 2014 sur le sol italien.

Joueur américain, Chase Hilgenbrinck s'est tourné vers la religion en devenant prêtre. De son côté, l'Allemand Tim Wiese a décidé de se mettre au catch alors que le Belge Jonathan De Falco a arrêté sa carrière pour devenir acteur pornographique. Ces différents exemples tranchent avec les traditionnelles reconversions où de nombreux retraités choisissent plutôt d'occuper un poste d'entraîneur ou de consultant dans les médias.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info