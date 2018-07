Coupe du Monde 2018 : un écran géant sur le Champ-de-Mars pour la finale

publié le 11/07/2018 à 18:04

Après la victoire des Bleus face à la Belgique, il est déjà l'heure de penser à la finale de ce dimanche 15 juillet. Pour l'occasion, plusieurs villes ont décidé d'installer des fan zones et des écrans géants. À Bordeaux par exemple, une fan zone sera installée au stade Chaban-Delmas. Même chose place Bellecour à Lyon.



À Paris, le match sera diffusé au Stade de France, juste avant le concert de Beyoncé et Jay Z. Mais attention, seulement les détenteurs d'un billet pour entrer. Deuxième option le Champ-de-Mars. Exit donc le parvis de l'Hôtel de Ville, où les supporters pourraient se trouver un peu à l'étroit, direction la Tour Eiffel où un écran géant sera installé pour des dizaines de milliers de personnes.

Et qui dit enjeu plus important, dit sécurité renforcée. La logistique est toutefois déjà prête puisque c'est au même endroit qu'aura été tiré le feu d’artifice du 14 juillet, la veille. La mairie et la préfecture de Police vont laisser les barrières en place et organiser pour le match une entrée dans ce qui sera l’équivalent de la fan zone qui avait été installée lors de l'Euro 2016. Les forces de l'ordre pourront contrôler les entrées sur le Champ-de-Mars.

La vraie question reste l'après-match car en cas de victoire, on sort d'un cadre parfaitement prévisible. Impossible de savoir combien de personnes se masseront sur les Champs-Élysées. Il y aura des renforts de police. Les réunions se sont succédé ce mercredi et le préfet de police, Michel Delpuech, doit annoncer le dispositif de sécurité complet jeudi dans l'après-midi.