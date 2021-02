et Le Service des Sports

publié le 15/02/2021 à 17:51

La Ligue des champions revient mardi 16 février avec les deux premiers 8es de finale aller, Leipzig-Liverpool et surtout FC Barcelone-Paris Saint-Germain. En décembre, au moment du tirage au sort, les champions de France, finalistes de la dernière édition, faisaient plutôt figure de favoris. Mais les blessures de Angel Di Maria et de Neymar ont terni le tableau, alors que le Barça, lui, a repris des couleurs.

À l'image de la dernière victoire 5-1 contre Alavès, le club catalan fait à nouveau peur, est redevenu une machine à gagner (10 succès, un nul et deux défaites en 2021) et à produire un jeu alléchant. Auteur de 12 buts sur ses 14 derniers matches, Lionel Messi (33 ans) a retrouvé son meilleur niveau depuis quelques semaines.

Depuis le début de l'année, Antoine Griezmann (29 ans) est lui aussi redevenu décisif et semble enfin s'être intégré au jeu du Barça. Son compère d'attaque et compatriote Ousmane Dembélé (23 ans) enchaîne les très bonnes prestations et est une menace permanente pour les défenses adverses.

Défense fébrile

Seule préoccupation côté Barça, la fébrilité de sa défense, qui encaisse énormément de buts depuis le début de saison (21 en 22 matches de championnat, 5 en 6 matches de Ligue des champions). Mais depuis dimanche 14 février, il y a là encore un motif d'espoir : blessé depuis fin novembre, Gérard Piqué à repris l'entraînement collectif et postule à une place de titulaire.