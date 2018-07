publié le 23/02/2018 à 11:55

Pas de choc franco-français Marseille-Lyon ni d'affiche prestigieuse pour les deux Olympiques. L'OM et l'OL se frotteront respectivement aux Espagnols de l'Athletic Bilabao et aux Russes du CSKA Moscou en 8es de finale de la Ligue Europa, les jeudi 8 et 15 mars. Les Marseillais recevront au match aller, les Lyonnais au retour.



Cet OM-Bilbao sera un remake du 16e de finale de février 2016. Battu 1-0 au Vélodrome, Marseille n'avait faire mieux que 1-1 au retour dans la "cathédrale" de San Mames. Le club basque, qui a éliminé le Spartak Moscou au tour précédent et pointe à la 14e place en Liga, a vu sa qualification assombrie par le décès d'un des policiers déployés pour sécuriser la rencontre.

Demi-finaliste la saison passé, Lyon n'a pour sa part jamais croisé le CSKA (actuellement 5e de son championnat) dans son histoire européenne. le club russe s'est qualifié sur la plus petite des marges contre l'Étoile Rouge de Belgrade (0-0 à l'aller, 1-0 au retour). L'OL a forcément dans un coin de la tête la date du 16 mai : la finale de cette édition se jouera ce soir-là sur sa pelouse.

L'affiche des ces 8es de finale sera Arsenal-Milan AC avec match aller à San Siro et retour à Londres. L'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann a hérité des Russes du Lokomotiv Moscou, le Borussia Dortmund des Autrichiens de Salzbourg. Jamais un club français n'a remporté cette compétition.

Europa League : le programme des 8es de finale

Lazio Rome (ITA) - Dynamo Kiev (UKR)

RB Leipzig (GER) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Atletico Madrid (ESP) - Lokomotiv Moscou (RUS)

CSKA Moscou (RUS) - Lyon (FRA)

Marseille (FRA) - Athletic Bilbao (ESP)

Sporting Lisbonne (POR) - Plzen (CZE)

Borussia Dortmund (GER) - Salzbourg (AUT)

Milan AC (ITA) - Arsenal (ENG)



Matches aller le 8 mars, retour le 15 mars



Tirage au sort des quarts de finale : 16 mars

Quarts de finale aller : 5 avril

Quarts de finale retour : 12 avril



Tirage au sort des demi-finales : 13 avril

Demi-finales aller : 26 avril

Demi-finales retour : 3 mai



Finale à Lyon le 16 mai