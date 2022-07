Euro féminin 2022 : malgré la déception, Diacre se dit "fière" de ses joueuses et "confiante" pour la suite

Quatre jours après avoir fait tomber les Hollandaises, tenantes du titre, les Bleues sont tombées ce mercredi 25 juillet face à l'Allemagne (2-1), sur deux buts de la capitaine Alexandra Popp (40e, 76e), et sont éliminées en demi-finale de l'Euro. Déçue et frustrée après la rencontre, Corinne Diacre s'est dite "fière" de son équipe et "confiante" pour les prochaines échéances avec les Bleues.

"Il nous a manqué l'efficacité, le fait de concrétiser nos temps forts, on a eu les opportunités (...) On a vu certaines joueuses françaises un peu en-dessous de leur niveau habituel mais on est tombé sur une belle équipe, puissante, athlétique, efficace. On ne peut pas se satisfaire de perdre", a d'abord analysé la sélectionneuse.

"On a construit des choses, il y a un socle solide. Il nous faut encore un peu de temps. Ce soir, ce n'était pas notre soir, cette compétition n'était peut-être pas la nôtre. Mais en tout cas la fondation est solide, on a bâti quelque chose d'important avec un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre, c'est de bon augure pour la suite", a-t-elle finalement estimé.

Il va falloir très vite se re-mobiliser car les joueuses de Corinne Diacre ont rendez-vous dès le 2 septembre en Estonie et le 6 septembre contre la Grèce pour les qualifications de la prochaine coupe du monde féminine, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

