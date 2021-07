Euro 2021 : Gareth Southgate, coaching perdant

53 ans après leur premier titre, les Italiens sont remontés sur le toit de l'Europe en battant les Anglais aux tirs au but (3-2, 1-1 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation), dimanche 11 juillet, à Wembley.

L'Angleterre n'a pas vraiment joué, et elle a perdu. Menant rapidement 1-0 puis laissant volontairement le ballon à l'Italie, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a retenu ses derniers changement jusqu'aux ultimes minutes de la prolongation, en faisant rentrer Jadon Sancho et Marcus Rashford, pourtant deux éléments importants et impactants de l'attaque des Three Lions, pour prendre place lors de la séance des tirs au but.

Loin de leurs standards de la phase à élimination directe en termes offensifs (seulement 6 tirs et 2 cadrés), l'Angleterre est retombée dans ses travers qui a miné ses matches de poules, en voulant gérer et en ne sollicitant quasiment pas Gianluigi Donnarumma, le héros de la soirée côté italien. Au contraire de Jordan Pickford, le portier d'Everton de 28 ans, qui s'est illustré à plusieurs reprises dans la rencontre, face à Chiesa par deux fois puis Berardi.

Des changements qui interrogent

L'un des principaux coupables de ce naufrage finale pour l'Angleterre est le sélectionneur Gareth Southgate. Avare de ses changements, il mise sa finale sur la séance des tirs au but, souvent appelée "la loterie", en sortant le milieu défensif Jordan Henderson, entré à la 74e, et le latéral Kyle Walker, pour faire rentrer Jadon Sancho, 21 ans et Marcus Rashford, 23 ans, tout en faisant tirer en dernier Bukayo Saka, 19 ans, trois jeunes joueurs auteurs de très bonnes saisons, mais inexpérimentés à ce niveau de compétition et de pression.

"J'ai choisi les tireurs, a déclaré Gareth Southgate après le match à la chaîne britannique ITV. C'était ma décision de lui (Bukayo Saka) donner ce tir au but. On avait travaillé ça à l'entraînement. C'était un pari". Sancho, Rashford, et Saka, entré en jeu à la 70e, ont tous les trois raté leur chance, écœurés par un Gianluigi Donnarumma parfait.

C'est un pari que l'Italie connaît bien. En 2016, la Nazionale d'Antonio Conte affronte l'Allemagne en quarts de finale de l'Euro. Simone Zaza était entré en jeu à la 120e minute à la place de Chiellini, juste pour cette fameuse séance des tirs au but. Après une prise d'élan improbable, sa tentative s'envole et renvoie l'Italie à la maison. La leçon a été retenue chez les Azzurri.