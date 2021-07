Euro 2021 : l'Italie est "la formation qui s'est comportée le plus en équipe", dit Sanfourche

C'est finalement l'Italie qui a ramené la coupe à la maison en battant les Anglais à Londres ce dimanche 11 juillet. Vainqueurs pour la deuxième fois de l'Euro, les Italiens se sont imposés aux tirs au but après un score de 1 partout à la fin du temps règlementaire. Cette victoire est due à un très fort esprit d'équipe pour Philippe Sanfourche.

"C'est la formation qui s'est comportée le plus en équipe, c'est la formation qui a eu la moins peur de gagner parce que les Anglais avaient fait le plus dur en ouvrant le score après deux minutes de jeu, mais finalement les Anglais ont peut-être marqué trop tôt", analyse-t-il. Selon le commentateur, "le fait d'avoir raté la Coupe du Monde en 2018 à Moscou, ça a été une humiliation nationale pour ce grand peuple de sport et de football, et ça a permis paradoxalement à Mancini de repartir sur des bases neuves, d'imposer ses idées".

Pour Robert Pirès, ce qui a coûté la victoire aux Anglais est probablement l'émotion. "Tout le monde attendait qu'ils soulèvent le trophée", souligne l'ancien milieu offensif. "Mais ce qu'il faut dire c'est qu'ils sont tombés sur une très belle équipe italienne, pour moi l'une des plus belles, à révélation. C'est dommage pour l'Angleterre, ils avaient vraiment fait tout ce qu'il fallait, mais malheureusement ils sont tombés sur plus forts qu'eux aux tirs au but", concède-t-il.