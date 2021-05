Euro 2021 : les joueurs devront-ils être vaccinés ?

publié le 20/05/2021 à 11:12

22 joueurs sur le terrain, de la sueur, du contact, des célébrations de joie en se sautant dans les bras, des stades aux 4 coins de l’Europe : on se dit qu’être vacciné quand vous participez à l’Euro 2021 cela semble être de mise.

Et pourtant ce n’est pas vraiment le cas. Ainsi jointe par mail, l’UEFA, organisatrice de la compétition, nous a répondu qu’une telle obligation n’existe pas, il n’y a donc pas de contraintes vaccinales pour les équipes.

Pour l’instant, deux pays ont fait publicité de joueurs ayant reçu une première dose ou en passe d’en recevoir. Le 3 mai, les joueurs italiens recevaient une dose de Pfizer et pour la Belgique ce sera le 31 et 1er juin avec du Jansen.

Si Rome a soutenu la vaccination de joueurs de la Squadra Azzura, ce n’est pas le cas des Diables rouges qui ont dû faire face à l’hostilité de nombreux ministres expliquant que tous les enseignants n’étaient pas encore vaccinés, alors pourquoi les joueurs de foot seraient prioritaires.

Cet argument revient dans de nombreux pays et cette priorisation apparait comme un privilège. Ainsi, au mois de mars de nombreux sportifs espagnols s’étaient vaccinés à Bahrein, donnant ainsi l’image d’une catégorie de la population favorisée sur une autre. Voilà pourquoi beaucoup de nations restent discrètes sur le sujet.

La France reste discrète

C’est le sujet "Voldemort" du moment, celui dont on ne prononce pas le nom. D’après le journal Le Parisien/ Aujourd’hui en France le 4 mai dernier, la Fédération française de football a fait la demande de vacciner les Bleus.



Une demande écrite, sans réponse pour le moment. RTL a tenté hier de joindre en vain la FFF et le ministère des Sports.

Ensuite, il faudrait le faire vite car la compétition débute le 11 juin et pour les vaccins les plus efficaces il faut deux doses. Un silence de Sioux est requis dans cette affaire pour ne pas, une nouvelle fois, paraître privilégié.

C’est le cas des athlètes et des cadres en partance pour les JO de Tokyo, soit environ 1.400 personnes. Leur vaccination a débuté en avril mais selon le Figaro qui a interrogé un entraineur, la consigne est de rester discret et de ne pas fanfaronner.

Pour l’Euro, vacciner ou ne pas vacciner le protocole reste le même

C’est écrit dans un document établi par l’instance du foot européen et intitulé "Protocole de reprise de jeu de l’UEFA", article 7.9 : « Une vaccination totale ou partielle ne dispense personne de suivre le programme de dépistage du génome du SRAS-CoV-2 prévu dans la présente section du protocole », à savoir test PCR avant de quitter le pays d’origine puis de nouveau avant le match.





Les autorités peuvent demander un test entre l’arrivée et le match et cela tant que l’équipe joue. L’équipe vainqueur est donc celle qui aura fait le plus de test PCR.