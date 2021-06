Au lendemain de leur victoire (1-0) face à l'Allemagne à Munich pour leur entrée en lice, largement réussie, dans cet Euro dont ils sont les grands favoris, les Bleus se sont envolés pour Budapest et la Hongrie, mercredi 16 juin. Auparavant, ils ont effectué une petite séance d'entrainement, sous le soleil et sur la très belle pelouse du centre d'entraînement du Bayern Munich, que connaissent parfaitement Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Kingsley Coman.

Cette séance a été très légère pour les titulaires. Paul Pogba, Antoine Griezmann ou N'Golo Kanté ont trottiné tranquillement avant de faire beaucoup d'étirements. Hugo Lloris, Karim Benzema et Kylian Mbappé ont fait du vélo en salle puis sont passés entre les mains des kinés pour estomper la fatigue au maximum. Accentuer la récupération : tel était bien sûr le mot d'ordre.

Après un toro exercice de possession du ballon, une opposition entre les remplaçants, à sept contre sept, a occupé la majeure partie de l'entraînement. Ousmane Dembélé et Thomas Lemar se sont mis en évidence, sous les yeux d'un Didier Deschamps très attentif

Entraînement à 15h jeudi et vendredi

Les Bleus ont quitté Munich sur les coups de 19h et sont arrivés aux alentours de 20h15 à Budapest. Ils se sont ensuite installés et ont dîné dans leur hôtel au cœur de la capitale hongroise. Jeudi 17 et vendredi 18 juin, l'entraînement débutera encore à 15h, heure du coup d'envoi de la rencontre Hongrie-France samedi 19 juin.