Euro 2021 : le programme de mardi 29 juin avec Angleterre-Allemagne

Affiche légendaire du football, la rencontre Angleterre-Allemagne est le point d'orgue de la dernière journée des 8es de finale de l'Euro mardi 29 juin en début de soirée (18h00), avant une affiche elle aussi indécise sur le papier entre la Suède et l'Ukraine (21h00) pour s'offrir le dernier ticket pour les quarts.

Depuis la finale du Mondial 1966, remportée par les Anglais dans l'ancien Wembley - quelque 40.000 supporters sont attendus dans le nouveau mardi -, la Mannschaft s'est vengée maintes fois, de toutes les manières. Mais la rivalité perdure. D'autant que cette rencontre tôt dans la compétition promet de mettre le perdant dans l'embarras.

Le sélectionneur allemand Joachim Löw terminerait alors sur une note terne son bail de 15 ans à la tête de la Mannschaft. Pour son homologue anglais Gareth Southgate, lui-même hanté par son tir au but manqué face aux Allemands en demi-finale de l'Euro-1996, le risque est de se retrouver sur un siège éjectable.

L'Angleterre va devoir se ressaisir en attaque

Pour éviter telle déconvenue, l'Angleterre va devoir se ressaisir en attaque, où elle n'en finit pas de décevoir, avec pour symbole un buteur vedette Harry Kane incapable de marquer au premier tour. Pour les Allemands, c'est au contraire derrière qu'il va falloir resserrer les boulons : leur défense à trois centraux, qui a encaissé cinq buts en poules, les a mis au bord de l'élimination au premier tour.

La Suède ou l'Ukraine en quarts pour le vainqueur

Quel sera l'adversaire du vainqueur de ce deuxième choc de la compétition avec Belgique-Portugal (1-0) en quarts ? La Suède, 1re du groupe E devant l'Espagne, affronte l'Ukraine, repêchée comme 3e de groupe (le C) derrière les Pays-Bas et l'Autriche. Soit une double ration de jaune et de bleu.

Sauvés de justesse avec une seule victoire contre la faible Macédoine du Nord (2-1), les Ukrainiens de Andriy Shevchenko comptent sur leur attaquant Andriy Yarmolenko (deux des quatre buts de son équipe), pour incarner leur ténacité. Ils feront face à une équipe suédoise qui a compensé l'absence de Zlatan Ibrahimovic par une organisation collective bien huilée.

Au classement des buteurs, Emil Forsberg, 3 buts, tentera de refaire son retard sur l'actuel leader Cristiano Ronaldo, 5 buts mais éliminé, et le Tchèque Patrik Schick, 4 buts et toujours en lice.