Euro 2021 : comment va se dérouler la préparation des Bleus ?

publié le 26/05/2021 à 09:50

C'est le début de l'aventure pour l'équipe de France ! Les Bleus entament ce mercredi leur préparation de l'Euro, qui se déroule du 11 juin au 11 juillet. L'Allemagne, la Hongrie et le Portugal seront les adversaires des joueurs de Deschamps au premier tour. Avant cela, c'est donc une montée en puissance qui doit s'opérer.

Les Bleus devraient beaucoup voyager. Il va y avoir deux phases. Clairefontaine dans les Yvelines, pour la préparation, précisément... Le château, les installations, les infrastructures, ils y ont leurs habitudes et il en sera ainsi jusqu'au 14 juin, date de leur départ pour Munich où les Bleus affronteront l'Allemagne.

Ensuite, ils seront en itinérance. La Hongrie, Budapest, durant huit jours... Puis il y a encore sept destinations différentes possibles entre les 8e de finale et la finale à Londres. Séville, Rome, Saint-Petersbourg ou bien Bucarest... Dans un cas de figure, si la France est 2e de son groupe, elle repassera durant quatre jours par Clairefontaine avant de disputer son 8e de finale. Avec un principe général : une bulle sanitaire pour chaque sélection... Contacts physiques très limités avec la presse par exemple. Ce seront des visioconférences durant la compétition.

Pogba, Kanté, Giroud et Zouma encore avec leurs clubs

Les 26 joueurs n'arrivent pas ce mercredi. 22 posent leurs valises dans les Yvelines, après deux-trois jours de repos accordés par l'encadrement, suite à la fin des championnats. Quatre sont encore avec leur club : Pogba, qui dispute ce soir la finale de Ligue Europa avec Manchester United et les trois Français de Chelsea - Kanté, Giroud et Zouma - en finale de Ligue des champions samedi face à Manchester City.



Didier Deschamps peut avoir le sourire. Pour l'instant, aucun bobo majeur à déplorer chez ses joueurs. Karim Benzema va retrouver Clairefontaine ce mercredi pour la première fois depuis octobre 2015. Un nouvel environnement en partie pour lui car il n'a jamais connu par exemple les installations refaites en 2016.

Au programme : récupération, tests physiques et médicaux dans un premier temps… deux matchs amicaux, France-Pays de Galle à Nice, France-Bulgarie au Stade de France. La préparation va être cruciale... Et ce plusieurs raisons. Elle est courte, très courte : 20 jours seulement contre 24 en 2018 et 2016, 27 en 2014 ! Le préparateur physique a changé depuis le Mondial en Russie : c'est Cyril Moine désormais et c'est sa première compétition internationale. Et les Bleus vont devoir être prêts dès le 15 juin contre l'Allemagne, alors qu'une montée en puissance avait pu être programmée il y a trois ans en raison d'un premier tour abordable.