Euro 2021 : après Paul le poulpe ou Achille le chat, ce tapis roulant prédit les victoires

Crédit : Mike Kireev / NurPhoto / NurPhoto via AFP

On se souvient tous de Paul le poulpe et de ces pronostics lors de la Coupe du Monde 2010 : tous s'étaient avérés justes. "L'oracle d'Oberhausen" avait désigné le vainqueur de la compétition sans difficultés. De nombreux animaux-pronostiqueurs se sont succédés depuis, des vaches aux pandas en passant par des cochons.

Cette année c'est Achille, un chat russe, sourd de naissance, qui est le pronostiqueur officiel de l'Euro, mais samedi une vidéo simulant la compétition a été largement relayée sur Twitter, et pour cause, la France est donnée gagnante. Cette fois-ci, aucun animal n'est à l'origine de ce pronostic, mais un tapis de course.

Sur le tapis sont disposées les seize équipes encore en lice. Chacune est représentée par un personnage de Mario Kart. Une fois le tapis mis en marche, les seize voiturettes se battent pour sortir victorieuses, mais une seule reste en course : celle de Luigi, qui représente la France. Toutefois, une équipe revient en force sur le tapis, prête à arracher la victoire à nos Bleus. Il s'agit de l'Allemagne. Néanmoins, c'est finalement le drapeau tricolore qui remporte le duel final, du moins d'après ce farfelu pronostic, qui on l'espère va s'avérer véridique.