Euro 2021 : alerte à la bombe avant le match Italie-Suisse

Léger vent de panique à quelques heures du coup d'envoi du match de l'Euro 2021 entre l'Italie et la Suisse, prévu à 21 heures ce mercredi 16 juin. Selon la presse italienne, une voiture piégée, remarquée par un passant, a été désamorcée à proximité du Stade Olympique de Rome, où doit se dérouler la rencontre entre les deux équipes.

En début de soirée, un homme a remarqué un objet suspect à l'intérieur d'une voiture en stationnement. Alertée, la police est intervenue peu avant 18 heures et a désamorcé l'engin explosif, en état de fonctionner, rapporte le Corriere dello Sport.



D'après les médias italiens, les enquêteurs privilégieraient la piste d'une affaire privée. Toutefois, le déroulement du match de ce mercredi, entre l'Italie et la Suisse pour la deuxième journée de l'Euro 2021, n'est pas remis en cause.