États-Unis : 100.000 dollars pour retrouver un poseur de bombe à Washington

publié le 10/03/2021 à 06:57

C'est une nouvelle qui est passée inaperçue aux États-Unis et pour cause, elle est intervenue au moment des incidents au Capitole le 6 janvier dernier. Un individu avait, la veille, placé deux bombes artisanales à Washington, et le FBI veut absolument le retrouver et vient de passer à la vitesse supérieure. Ainsi, depuis le mardi 9 mars, une récompense de 100.000 dollars est offerte à quiconque apportera des informations crédibles amenant à son arrestation.

Pour ce faire, le Bureau fédéral d'investigation a publié 4 vidéos issues de caméras de surveillance. On y voit un homme de taille moyenne. Il sait sans doute qu’il peut être filmé car son visage est caché par une capuche, un masque et des lunettes. Il porte même des gants. On le voit vérifier l’intérieur de son sac à dos, puis aller devant les sièges des partis démocrate et républicain, à proximité du Capitole. Là où des bombes artisanales ont été retrouvées.

Il est bien sûr le principal suspect, mais pour l’instant le FBI semble être dans une impasse. Et c’est pour sortir de cette impasse que le FBI sollicite l’aide du public. Les enquêteurs s’appuient sur 2 éléments : tout d’abord ses chaussures. Elles sont très identifiables, des tennis de la marque Nike, avec une bande jaune. Deuxième élément (moins concret) : sa démarche.

Une démarche à observer de près

Sur l’une des vidéos on le voit marcher quelques secondes dans une ruelle. L’un des responsables du FBI, lors d’une conférence de presse, invite tout le monde à être attentif : "Regardez ces chaussure, regardez cette démarche. Et demandez-vous si dans votre entourage, parmi vos collègues, ou des gens que vous croisez tous les jours : dans le voisinage, des commerces… Demandez-vous si ces chaussures ou cette démarche vous rappellent quelqu’un", décrit-il.

Ce dirigeant du FBI a également montré la photo d’un minuteur, comme un minuteur de cuisine, qui aurait pu servir au mécanisme de déclenchement

Autre élément, les enquêteurs demandent à tout le monde d’observer dans leur entourage, un changement de comportement ces deux derniers mois. Si quelqu’un parle des événements du 6 janvier de façon étrange. Avec 100.000 dollars de récompense, il va y avoir des appels. Il faudra faire le tri.

Une diversion pour attirer les policiers ?

Ces bombes n’ont jamais explosé. A priori, ce n’était pas si professionnel. Et c’est mystérieux, parce que le FBI précise que le dispositif était efficace, qu’il aurait pu être déclenché, et tuer plusieurs personnes. Est-ce que ça n’a pas explosé par erreur ou à cause d’un dysfonctionnement ? Ou parce qu’il s’agissait d’un leurre ? La question reste posée.

Parce qu’au fil des semaines, il apparaît que l’assaut du Capitole était loin d’être spontané. Les enquêteurs se demandent si la bombe n’était pas en fait destiné à attirer des forces de police pour qu’elle soit moins nombreuses à protéger le Capitole.

C’est tout l’enjeu de cet appel au public. Savoir à quel point ces deux bombes sont liées aux événements du 6 janvier qui ont causé la mort de 5 personnes. En tout cas, les spécialistes estiment que ce type d’appel à témoin augmente grandement les chances de retrouver les individus.

