Roissy : suspicion d'engin explosif à bord d'un avion en provenance du Tchad

publié le 03/06/2021 à 17:47

À la suite d'une menace anonyme, un Boeing 787 de la compagnie Air France a été escorté ce jeudi 3 juin par deux avions de chasse de l'armée de l'air française. L’appareil, qui reliait N’Djamena (Tchad) à Paris-Charles de Gaulle, s’est posé normalement à Roissy et est actuellement à son point de stationnement, où il a été pris en charge par les autorités, a confirmé Air France.



"Les pilotes et le personnel de cabine sont formés et régulièrement entraînés à faire face à ce type d’évènement", a indiqué la compagnie qui rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue. Air France a ajouté se "conformer aux instructions des autorités".

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'une cellule interministérielle de crise a été ouverte. "L'avion s'est posé à l'aéroport de Roissy sans incident à 16H01 et a été isolé", a indiqué le ministère qui a précisé que "les passagers ont été débarqués. Les levées de doute sont en cours", avant d'indiquer en fin de compte qu'il n'y avait pas de bombe à bord de l'appareil.