publié le 22/08/2018 à 14:15

La personnalité réservée de N'Golo Kanté fascine le public. Et l'anecdote racontée par son coéquipier de club Olivier Giroud témoigne de cette timidité. Alors que les deux internationaux français se confiaient au média de leur club Chelsea TV sur leurs impressions lorsqu'ils sont devenus champions du monde, l'attaquant des Bleus a expliqué que N'Golo Kanté était trop timide pour toucher la coupe au moment de la remise du trophée.



Au moment de soulever le trophée après la victoire en finale contre la Croatie le 15 juillet dernier, tout le monde savait que le premier à toucher le trophée serai le capitaine Hugo Lloris. Mais après, il y a eu un embouteillage pour savoir qui toucherait la coupe le plus rapidement possible. Et si Olivier Giroud explique avoir pris "la bonne position", il raconte avec humour que N'Golo Kanté n'osait pas demander.

L'infatigable milieu a simplement confié qu'il attendait son tour. Mais Olivier Giroud a raconté dans le détail la scène : "Il est tellement timide qu'il n'a pas voulu dire 'donne-la moi'. Il attendu et certains passaient devant lui. Il a fallu que quelqu'un prenne le trophée et lui donne".