Lucas Digne, Kurt Zouma, Lucas Hernandez et Alphonse Areola lors d'un entraînement avec l'EDF, le 5 septembre 2019

publié le 07/09/2019 à 07:08

Un mois après le début de la saison, les matches internationaux sont déjà de retour. Au programme pour les Bleus, la réception de l'Albanie et de l'Andorre au Stade de France, dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2020.

Et l'Équipe de France commence par l'Albanie, ce samedi 7 septembre. Un match à ne surtout pas prendre à la légère. Dans ce groupe H très serré, où les Bleus sont ex æquo avec l'Islande et la Turquie, chaque point compte.

Pour ne rien arranger, Didier Deschamps va devoir composer avec une avalanche de blessés, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Samuel Umtiti, Paul Pogba et Ousmane Dembélé sont tous forfaits pour les deux confrontations à venir. L'occasion pour les nouveaux arrivants Mattéo Guendouzi et Jonathan Ikoné de gratter quelques minutes de jeux et de confirmer l'intuition du sélectionneur.

La rencontre est à suivre en direct sur M6, à partir de 20h45 et sera rediffusée à 00h10 sur L'Équipe 21. Retrouvez aussi un live commenté sur RTL.fr.