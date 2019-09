publié le 10/09/2019 à 14:45

Oran pourrait accueillir le premier match entre l'Algérie et la France depuis près de 20 ans. La fédération algérienne aurait en effet proposé à la FFF d'organiser un match entre les deux Nations, l'année prochaine."Il est temps de faire ce match", a déclaré, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, à propos d'une possible rencontre entre les Champions du Monde et les Champions d'Afrique.

"Depuis que je suis en place, je veux aller en Algérie parce que c'est le seul pays qu'on ne rencontre pas. Il est quand même temps, 60 ans après (l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France, ndlr), qu'on puisse jouer au football" là-bas, a-t-il ajouté, ce mardi 10 septembre au micro de France Info.

"Je vais me déplacer le plus rapidement possible, on fera peut-être des matches avec des jeunes, pour voir dans quelles conditions on peut trouver des accords avec l'Algérie", a affirmé l'homme en poste à la FFF depuis 2011. Selon lui, un match Algérie-France "n'a jamais été fait parce que l'ancien président [...], n'a jamais réussi à trouver un accord... Peut-être avec l'État" algérien.

Les deux équipes ne se sont affrontées qu'une seule fois, en 2001 au Stade de France, dans un match interrompu à cause de l'envahissement du terrain par des supporters de l'Algérie. Pour Noël Le Graët, la tenue d'une nouvelle rencontre serait une véritable fête. Un avis partagé en septembre dernier par l'actuel sélectionneur des Fennecs, lui-même favorable à l'organisation de ce "match de prestige" face à "une équipe doublement championne du monde".

Le défenseur et vice-capitaine des Bleus, Raphaël Varane a affirmé sur RMC que le vestiaire était prêt pour cet événement. "Si on a à jouer ce genre de match, bien sûr ce sera avec plaisir", a-t-il ajouté.