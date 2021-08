Mercato : qui est Xherdan Shaqiri, la recrue star de l'OL ?

Un nouveau gros calibre européen arrive en Ligue 1, et cette fois du côté de Lyon. L'ailier polyvalent suisse Xherdan Shaqiri pose ses bagages entre Rhône et Saône pour redynamiser un effectif en échec complet sur ce début de saison (2 points pris sur 9 possibles en Ligue 1). Le dernier match, un nul concédé à domicile 3-3 contre le promu et voisin clermontois (alors que Lyon menait 3-1 à 10 minutes du terme) a été difficile à encaisser.

Recruté pour 11 millions d'euros (6 millions + 5 bonus), le Suisse s'est engagé pour 3 ans chez les Gones. À 29 ans, le joueur formé à Bâle est la plaque tournante de sa sélection, incontournable dans le développement du jeu, et excellent tireur de coup de pied arrêté. Ailier de formation, il a fait évoluer sa palette au fur et à mesure de ses passages successifs à Munich, l'Inter Milan, Stoke City puis Liverpool.

Un joueur d'expérience

Avec la Nati, le nouveau Lyonnais d'origine albanaise est le capitaine indétrônable de la sélection. Auteur d'une prestation XXL en compagnie de Granit Xhaka en milieu de terrain, il a été l'artisan principal de l'élimination de l'équipe de France à l'Euro 2020. Il a d'ailleurs inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 5 matchs. En 96 sélections, il est impliqué dans 51 buts, avec 26 réalisations et 25 passes décisives.

Du côté de la Mersey, à Liverpool, Shaqiri a activement participé à la belle saison 2018-19 des Reds qui s'est achevée par une 2e place en Premier League et une victoire en Ligue des Champions. Moins en vue ces deux dernières saisons, avec des blessures notamment, il a été moins décisif, avec 22 matchs pour 1 but et 4 passes décisives en 2020-21. A Lyon, il aura la lourde tâche de dynamiser une attaque en manque de réussite.

Lyon encore actif avant la fin du marché?

Avec l'arrivée de Shaqiri et d'Emerson la semaine passée, d'autres noms pourraient débarquer à Lyon. Si la piste Azmoun s'était refroidie, FootMercato annonce que le club Rhodanien pourrait se relancer à l'offensive pour l'attaquant de pointe iranien du Zenith, estimé à 20 millions d'euros, et priorité de l'entraîneur Peter Bosz. Il y aurait déjà des contacts avec l'entourage du joueur.

Certaines rumeurs parlent aussi de David Neres, attaquant brésilien de l'Ajax Amsterdam qui a bien connu Peter Bosz. En partance, son salaire serait cependant un gros frein pour Lyon, et la concurrence est rude.