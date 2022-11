Près de 4 millions de vues en 15 heures. La vidéo du discours d'Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite fait sensation sur les réseaux sociaux. Il faut dire que son équipe a choqué toute la planète foot en signant l'un des plus grands exploits de l'histoire du Mondial : une victoire 2 buts à 1 face à l'Argentine de Lionel Messi.

Ce jeudi, la Fédération saoudienne a posté une vidéo des coulisses de ce match, où on voit, à la mi-temps, Hervé Renard remobiliser ses troupes, alors menées 1-0 par l'Albiceleste. "Qu’est-ce qu’on fait ici ? Le pressing, ça ne veut pas dire qu’il faut jouer haut ! Messi, il a le ballon au milieu de terrain et vous restez devant la défense ! Prenez vos téléphones et faites des photos avec lui si vous voulez !", dit le sélectionneur français, traduit par un membre du staff.



"Vous ne sentez pas qu’on est capable de revenir ? Vous ne le sentez pas ? Ils jouent relax ! Allez les gars, c’est la Coupe du monde ! Donnez tout !", ajoute-t-il. Un discours qui a su relancer les Saoudiens, auteurs d'une incroyable seconde période, où les buts des attaquants Saleh Al-Shehri (48e) et Salem Al-Dawsari (53e) ont fait tomber l'Argentine.

