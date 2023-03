France – Pays-Bas : des supporters sifflent et appellent à la démission d’Emmanuel Macron à la 49e minute

Giroud, Konaté, Koundé et Mbappé au Stade de France le 24 mars 2023

Des supporters de l'équipe de rance ont appelé, via de brefs slogans, à la démission du président Emmanuel Macron lors du match France-Pays-Bas (4 à 0) vendredi 24 mars au Stade de France, après un peu plus de 49 minutes de jeu. Des sifflets à travers le stade avaient auparavant accompagné le passage du chrono à 49 minutes et trois secondes.

Ces protestations sur fond de mouvement social contre la réforme des retraites et l'utilisation par le gouvernement de l'article 49-3 de la Constitution sont restées très partielles mais audibles, uniquement reprises par des fans de la tribune où se rassemblent le groupe des supporters officiels des Bleus, les "Irrésistibles Français".



Un appel à ce geste de contestation avait été partagé sur les réseaux sociaux avant le match, notamment par le député (LFI) François Ruffin, qui voulait voir "siffler la retraite Macron". Il survient au lendemain de la 9e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, marquée par une augmentation du nombre de participants ainsi qu'un regain de tensions dans plusieurs villes du pays.

