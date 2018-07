Saint-Étienne - Caen : les Caennais créent la surprise

publié le 26/02/2017 à 14:45

La semaine du Stade Malherbe de Caen avait bien démarré avec une victoire face à l'AS Nancy Lorraine mardi 21 février (1-0). Elle s'est bien terminée ce dimanche 26. Il a battu l'ASSE à Geoffroy-Guichard sur le même score et grimpe à la 14e place du classement avec 31 points. Saint-Étienne reste 6e avec 39 unités.



Seulement un tir cadré pour Saint-Étienne face à Caen. Et la défaite aurait pu être plus lourde si Yann Karamoh avait mieux jouées trois contre-attaques en fin de match. Après les deux défaites face à Manchester United en seizième de finale de Ligue Europa (3-0 et 0-1) et à Montpellier en Ligue 1, elle enchaîne un quatrième revers de rang (dont deux à domicile).

L'unique but de la rencontre fut l'oeuvre de Ronny Rodelin, très en forme en ce moment. C'est déjà lui qui avait marqué lors de la première victoire des Caennais cette semaine, il a remis ça à "Sainté". Vincent Bessat, bien décalé sur son côté gauche a adressé un joli centre vers le Réunionnais. Malgré la présence de trois défenseurs autour de lui, il a profité de sa taille (1,92 m) pour prendre le dessus dans les airs et catapulter une joli tête croisée dans les filets de Stéphane Ruffier.

La fiche technique

Ligue 1 de football (27e journée)

À Saint-Etienne (Stade Geoffroy-Guichard) : Caen bat Saint-Etienne 1 à 0 (1-0)

Spectateurs : 27.000 environ

Arbitre : R. Buquet



But :

Caen : Rodelin (33)

Avertissements :

Caen : Rodelin (75), Seube (79)



Les équipes :

Saint-Etienne : S. Ruffier - Theophile-Catherine, Lacroix, L. Perrin (cap), Polomat - Lemoine, Saivet - Veretout (Pajot 76) - Rocha Santos (Pierre-Gabriel 46), Beric (Roux 70), Monnet-Paquet

Entraîneur : Christophe Galtier

Caen : Vercoutre - Da Silva, Al. Yahia (Ben Youssef 51), Adeoti - Guilbert, Delaplace, Seube, Féret (cap), Bessat - Rodelin (Leborgne 88), Santini (Karamoh 70)

Entraîneur : Patrice Garande

Le film du match :

90e - Fin de la rencontre.



46e - Début de la seconde période.



45e - Les 45 premières minutes sont terminées.



33e - Ronny Rodelin ouvre le score pour Caen. Vincent Bessat centre de son côté gauche. Seul face à trois défenseurs, il prend le dessus grâce à sa taille et marque d'une frappe de la tête.



1e - Le coup d'envoi est donné au stade Geoffroy-Guichard.



14h55 - La composition caennaise (5-3-2) : Vercoutre - Guilbert, Da Silva, Yahia, Adéoti, Bessat - Delaplace, Seube, Féret (cap.) - Rodelin, Santini.



14h50 - Le onze de Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Théophile-Catherine, Perrin (cap.), Lacroix, Polomat - Lemoine, Veretout - Rocha Santos, Saivet, Monnet-Paquet - Béric.



14h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de Saint-Étienne - Caen.

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février



Guingamp - Monaco : 1-2

Lille - Bordeaux : 2-3

Nancy - Toulouse : 0-0

Rennes - Lorient : 1-0

Angers - Bastia : 3-0



Dimanche 26 février :

Saint-Étienne - Caen : 0-1

17h00 : Lyon - Metz

21h00 : Marseille - Paris