publié le 16/02/2017 à 20:39

Les Verts se déplacent à Old Trafford pour l'un des matches les plus attendus de leur saison. "C'est le match d'une vie", a même avoué Romain Hamouma ce matin dans le quotidien L'Équipe. Si elle veut garder un espoir de se qualifier lors du match retour (mercredi 22 février, 18h), l'ASSE doit éviter le pire ce jeudi soir.



Car l'équipe de José Mourihno retrouve de sa superbe depuis quelques mois. Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic n'ont perdu qu'une seule fois (à Hull City) depuis le 6 novembre 2016 et un déplacement à Fenerbahçe, déjà en Europa League. Les Red Devils sont classés 6es du championnat anglais à seulement trois points du podium. Sainté est elle classée 5e de Ligue 1 mais est moins régulière dans ses performances. Elle a gagné contre Lorient (4-0) mais a perdu sur le terrain de Nice (1-0) quelques jours plus tôt.

Ce match sera l'occasion des retrouvailles entre Stéphane Ruffier et Zlatan Ibrahimovic mais aussi entre les frères Paul et Florentin Pogba. Manchester United a fini 2e du groupe A (avec le Fenerbahçe, le Feyenoord Rotterdam et le Zarya Luhansk) avec quatre victoires et deux défaites. L'ASSE de son côté a fini en tête du groupe C devant Anderlecht, Mayence et Qabala avec trois victoires et trois matches nuls. Une place qui leur permet d'avoir l'avantage de recevoir au match retour.

Le film du match :

1e - Le coup d'envoi est donné par les Mancuniens



21h02 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



20h56 - En 24 matches contre des clubs français, Manchester United n'a perdu que deux fois.



20h50 - Le onze de José Mourihno (4-3-3) : De Gea - Valencia, Bailly, Smalling (cap.), Blind - Fellaini, Ander Herrera, Pogba, Martial, Mata, Ibrahimovic.



20h45 - La composition de Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin (cap.), F.Pogba - Veretout, Pajot - Saivet, Monnet-Paquet, Jorginho - Hamouma.



20h40 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 16e de finale aller de Ligue Europa entre Manchester United FC et l'AS Saint-Étienne.