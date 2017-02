publié le 22/02/2017 à 17:00

6. Voilà le pourcentage de chances qu'a Saint-Étienne de se qualifier pour les 8es de finale de la "petite" coupe d'Europe après sa défaite 3-0 sur la pelouse de Manchester United (sur 429 cas précédents sur la scène européenne depuis 1970-1971). Pour autant, Christophe Galtier n'a pas l'intention de galvauder ce rendez-vous. "Il est impossible de ne pas aligner la meilleure formation possible au regard de l'engouement qu'il y a eu autour de ce match", a-t-il prévenu en conférence de presse. Il a tenu parole.



Si le président du conseil de surveillance des Verts, Bernard Caîazzo, estime que "l'exploit n'est pas impossible", les Stéphanois doivent encore faire face à Zlatan Ibrahimovic. Auteur des trois buts de MU il y a six jours, le Suédois de 35 ans a porté à 17 son total de réalisations contre l'ASSE en 14 rencontres. Paul Pogba, lui aussi, sera bien présent, tout comme son frère Florentin.

Si le match n'est pas considéré "à risque" par la préfecture de la Loire, un dispositif de sécurité "conséquent" a été prévu et la rencontre avancée d'un jour pour ne pas précéder celui entre Lyon et les Néerlandais d'Alkmaar. 1.500 supporteurs anglais sont attendus dans un stade de 42.000 places plein à craquer.

Saint-Étienne - Manchester United : l'avant-match en direct

16e - UNITED OUVRE LE SCORE. 0-1.



14e - Manchester United est en train de mettre sa patte sur cette rencontre, les Verts ont de plus en plus de mal à sortir de leur moitié de terrain et ne parviennent pas à mettre la folie attendue pour réaliser l'exploit.



12e - Ibrahimovic trop court sur un centre de Young venu de la droite.



10e - Longue ouverture à destination d'Ibrahimovic mais Ruffier a bien senti le coup et s'empare du ballon devant le Suédois. Dans la foulée, le portier stéphanois capte bien le centre de la gauche de P. Pogba.



8e - Semelle de Pajot sur Carrick, l'arbitre adresse un avertissement verbal au milieu des Verts.



6e - Début de partie équilibré.



4e - Paul Pogba bien pris par Veretout aux abords de la surface des Verts.



3e - Les Mancuniens évoluent avec un maillot blanc, un short bleu et des chaussettes blanches.



1re minute - La première frappe cadrée du match est stéphanoise, par Kevin Malcuit, Romeo la capte sans problème.



18h01 - C'est parti, Zlatan Ibrahimovic a donné le coup d'envoi.



17h57 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



17h48 - Saint-Étienne pointe à la 5e place de Ligue 1 après une défaite à Montpellier, United est 6e de Premier League.



17h41 - Romain Hamouma a appelé ses partenaires à "y aller pied au plancher sans se poser de questions, surtout devant notre public (...) Je pense que cette équipe a quelques points faibles. Au contraire du match aller, il faudra concrétiser nos occasions. Ce sera la clé".



17h35 - L'ambiance est montée d'un cran à Geoffroy-Guichard, les deux kops s'époumonent déjà.



17h28 - Les Red Devils font figure de grands favoris de cette édition 2016-2017 de l'Europa League. Leurs principaux concurrents sur le papier : AS Rome, Fiorentina, Tottenham et Lyon.



17h20 - L'avis de José Mourinho sur ce match : "Si nous jouons normalement, c'est une mission impossible pour Saint-Étienne".



17h11 - Les frères Pogba se sont bien entendu retrouvés sur la pelouse avant la rencontre.

17h06 - Et voici celui de Manchester United : Romero - Young, Bailly, Smalling, Blind - Carrick, Pogba - Fellaini, Mata, Mkhitaryan - Ibrahimovic.



17h03 - Le 11 de départ de Saint-Étienne est connu : Ruffier - Malcuit, Theophile-Catherine, Perrin, Pogba - Veretout, Pajot - Hamouma, Saivet, Monnet-Paquet - Beric.



17h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce 16e de finale retour de Ligue Europa.