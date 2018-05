publié le 14/05/2018 à 17:31

Point de surprise de dernière minute. Après un Italien, Carlo Ancelotti, un Français, Laurent Blanc, et un Espagnol, Unai Emery, les dirigeants qataris du Paris Saint-Geramin, propriétaires du club depuis l'été 2011, ont bel et bien jeté leur dévolu sur un entraîneur allemand, Thomas Tuchel (prononcez Tourreul). Comme son prédécesseur, l'ancien coach de Mayence et du Borussia Dortmund n'est pas connu du grand public. Il est âgé de 44 ans, deux de moins qu'Emery.



"Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée de Thomas Tuchel (...) Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec le club champion de France", est-il écrit sur le site internet du PSG. Suit une biographie de celui qui aura la lourde tache de gérer les égos parisiens, notamment celui de Neymar, et surtout de redorer le blason du club en Ligue des champions après deux éliminations de suite en 8es de finale.

Tuchel y est décrit comme un "adepte d'un football offensif, dynamique et au registre étoffé" qui est devenu "l'un des entraîneurs les plus novateurs et les plus suivis d'Allemagne". Sa ligne directrice ? "Celle d'un jeu collectif porté sur la créativité, la combativité et la compétitivité", assure le communiqué.

Recommandé par le consul du Qatar en Allemagne

Le natif de Krumbach, en Bavière, fut un joueur de niveau très modeste (une dizaine de matches de 2e division allemande avec les Stuttgarter Kickers au début des années 1990). Selon plusieurs sources, il a été recommandé par le consul du Qatar en Allemagne au clan de l'émir Tamim al-Thani. Il n'est donc pas directement le choix du président du club, Nasser Al-Khelaïfi, ni celui du directeur sportif Antero Henrique.



Or, l'homme n'a pas sa langue dans sa poche. Son départ du Borussia en mai fut tumultueux et ses désaccords avec la direction avaient beaucoup fait parler. Sans club depuis, Tuchel avait été contacté par le Bayern Munich pour prendre la suite de Jupp Heynckes. Cet intérêt d'un grand d'Europe atteste de la cote dont il jouit sur le marché des entraîneurs, malgré son prestige continental très relatif et son faible palmarès (une place de vice-champion d'Allemagne en 2016 et une Coupe d'Allemagne en 2017, avec le Borussia).

"Monstre" tactique

Cela tient notamment à son appétence pour la tactique, dont il est présenté comme un "monstre" par son homologue Niko Kovac (actuel coach de l'Eintracht Francfort et futur entraîneur du Bayern Munich). Et à sa capacité à avoir fait progresser les jeunes pousses du club de la Ruhr. Ousmane Dembélé, parti depuis à Barcelone, l'appréciait beaucoup. Les jeunes Julian Weigl ou Christian Pulisic se sont mis en valeur sous ses ordres et son Borussia pouvait proposer un jeu léché et spectaculaire.