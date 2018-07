publié le 28/01/2018 à 20:15

Lyon sauve sa deuxième place. Marseille et Monaco se sont en effet quittés sur un score nul (2-2), dimanche 28 janvier à l'issue de la 23e journée du Championnat de France, toujours largement dominé par le Paris Saint-Germain.



Lyon, qui a chuté à Bordeaux 3-1, possède le même nombre de points que l'OM (48), mais reste devant grâce à une différence de buts favorable. Le PSG, grâce à un doublé de Neymar pour son retour, a atomisé Montpellier 4-0 samedi pour compter 11 points d'avance sur Lyon et Marseille. Monaco, le champion de France en titre, est 4e, à un point du duo OL-OM.



L'OM n'a pas sauté sur l'occasion de prendre seul la deuxième place avec ce nul contre Monaco, mais il reste en embuscade. Marseille a aussi en partie effacé le terrible 6-1 concédé à l'aller, mais l'ASM reste un os: il ne l'a plus battue depuis le 10 mai 2015 (2-1). Dans un Vélodrome vrombissant, cet OM a confirmé sa solidité et sa régularité, il a concédé seulement ses deux premiers buts de l'année 2018 toutes compétitions confondues, mais il n'a toujours pas accroché un gros à son palmarès.

Marseille et Monaco se tiennent en un petit point

Un petit vent de football anglais a soufflé dans ce duel entre Marseille et Monaco, surtout au début. Le match, physique, intense, a démarré sur un rythme fou, avec une succession d'attaques et de buts de part et d'autre. Keita Baldé a lancé Monaco dès la 4e minute, profitant d'une maladresse d'Adil Rami. Mais le défenseur marseillais s'est parfaitement rattrapé par une grande course vers l'avant pour égaliser de la tête trois minutes plus tard. C'est ensuite l'OM qui a pris les commandes grâce à Valère Germain (47e), avant une réponse quelques instants plus tard du Monégasque Fabinho (51e), l'un des meilleurs joueurs de la soirée.



Logiquement, le rythme s'est un peu étiolé sur la fin. Les Marseillais, qui voulaient battre un "gros" pour afficher leurs ambitions, vont sans doute regretter de ne pas avoir trouvé la faille en fin de partie. Mais au moins ont-ils montré que le score du match aller, 6-1 pour Monaco fin août, était un accident. Derrière Paris, incontestable leader, Lyon, Marseille et Monaco se tiennent en un petit point.

L1- 23e journée : programme et classement

Dimanche 28 janvier :

15h00 : Lille - Strasbourg

17h00 : Bordeaux - Lyon

21h00 : Marseille - Monaco