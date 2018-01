publié le 25/01/2018 à 21:38

Pas de grosses affiches pour les huitièmes de finale de la Coupe de France qui se dérouleront les 6 et 7 février. Montpellier-Lyon devrait toutefois offrir un beau spectacle, alors que le Paris Saint-Germain et Marseille se rendront sur les terres de clubs de Ligue 2, Sochaux et Bourg-en-Bresse, selon le tirage au sort effectué jeudi 25 janvier.



L'OL, qui reste sur deux succès de prestige contre le PSG (2-1) en Championnat et à Monaco (3-2) en Coupe, testera sa solidité à Montpellier, 7e au classement en Ligue 1. Le club de la capitale, triple tenant du titre, sera le grandissime favori en Franche-Comté où il avait sans doute disputé l'un des matches les plus importants de son histoire. Au stade Bonal, en 2008, il avait assuré son maintien en L1 grâce à un doublé d'Amara Diané (2-1) à une époque ou Qatar Sports Investments (QSI) n'avait pas encore pris les rênes du club.

L'OM affrontera Bourg-en-Bresse, relégable en Ligue 2 (19e) mais étonnant en Coupe. Le club bressan s'est offert le scalp de Toulouse (2-0) en 16e de finale mardi 23 janvier. Le petit poucet Granville, pensionnaire de Nationale 2 (4e division), qui espérait hériter d'un "gros", à savoir l'OM ou le PSG, se rendra en Vendée pour tenter de prolonger l'aventure. Le rêve est permis puisque le club des Herbiers, son adversaire, lutte pour ne pas quitter la Nationale 1.

Coupe de France : le tirage des 8es de finale

Metz (L1) - Caen (L1)

Montpellier (L1) - Lyon (L1)

Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille (L1)

Sochaux (L2) - Paris SG (L1)

Lens (L2) - Troyes (L1)

Chambly (N1) - Granville (N2)

Auxerre (L2) - Les Herbiers (N1)

Grenoble (N1) - Strasbourg (L1) ou Lille (L1)