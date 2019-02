publié le 11/11/2018 à 16:00

L'important c'est le trois points. C'est sans doute ce poncif de la Ligue 1 que retiendront les supporters de l'OM à la suite de la victoire 2-0 glanée ce dimanche 11 novembre face à Dijon. Dans un stade Vélodrome bien garni sans être surchauffé, les Olympiens avaient sans doute pour mission de gagner, et de s'offrir deux semaines de calme.



Rudi Garcia avait promis des changements à la suite de la piteuse prestation face à Montpellier, et ce sont Kamara, Sanson, Germain et Amavi qui ont débuté sur le banc. Pas de révolution, juste de quoi se rassurer en solidifiant l'équipe.

Devant, Mitroglou montrait quelques belles aptitudes, mais son crédit était gâché par une occasion ratée, alors qu'elle avait l'air à sa portée. Et c'est sur coup de pied arrêté que Marseille ouvrait le score. Sur un corner de Payet, Rami prolongeait au premier poteau, et Ocampos poussait la balle dans le but (45+3).

Solide, pas flamboyant

En deuxième période, Germain remplaçait Mitroglou et allait passer 45 minutes sans avoir grand chose à se mettre sous la dent. Dijon tentait de jouer mais n'arrivait pas à vraiment perturber un OM solide, sans génie offensif.



En fin de match, c'est encore un coup de patte qui délivrera les Phocéens. Le coup franc de Payet, repoussé par la défense, voyait Strootman tenter un retourné. Rami, dos au but, plaçait une tête au ras du poteau (84e minute). L'essentiel était sauf. L'OM est désormais 6e à trois points du podium. Dijon reste 18e.