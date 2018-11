publié le 23/11/2018 à 19:45

Saint-Étienne puis Manchester City à domicile : Lyon enchaîne deux chocs qui vont conditionner la suite de sa saison, vendredi 23 (20h45) et mardi 27 novembre (21h). En cas de succès face aux Verts, les hommes de Bruno Génésio remonteront provisoirement sur la 2e marche du podium de Ligue 1. Un nouvel exploit face en Ligue des champions leur ouvrirait en grand les portes des 8es de finale.



Avant de penser à l'Europe, il y a donc ce 117e derby à négocier. L'ASSE ne pointe qu'à une longueur de l'OL et n'a perdu que deux fois cette saison, à Paris (4-0) et à Lille (3-1). L'équipe de Jean-Louis Gasset reste sur deux succès, contre Angers (4-3) et Reims (2-0). Elle a toujours marqué au moins une fois lors de ses huit derniers matches. "Sainté" ne s'est plus imposé à Lyon depuis mars 2014 (1-2).