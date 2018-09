OL : Bruno Genesio, pris à partie dans Lyon, soutenu par le monde du football

publié le 05/09/2018 à 00:51

La vidéo avait choqué le monde du football. L'entraîneur de l'Olympinque lyonnais Bruno Genesio avait été pris à partie verbalement ce week-end dans les rues de Lyon lors d'une réunion familiale selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Il a reçu mardi 4 septembre le soutien de son club et du syndicat des joueurs pros (UNFP).



"Alors que les exactions des supporters se multiplient, y compris en dehors des stades, l'UNFP apporte son soutien aux joueurs et aux entraîneurs, comme Bruno Genesio, le coach de l'OL, régulièrement provoqués, insultés, menacés. Intolérable!", écrit ainsi sur son compte Twitter le syndicat des joueurs.



L'Olympique lyonnais explique aussi sur Twitter avoir apporté "son soutien à Bruno Genesio et sa famille pour l'incident survenu samedi (que le club) condamne avec la plus grande fermeté". Le club de Lyon n'a pas tenu "à s'exprimer plus tôt pour ne pas entretenir le buzz que certains s'efforçaient de créer". Un soutien du club jugé tardif par beaucoup.

Les réseaux sociaux ont relayé une vidéo où l'on voit Bruno Genesio, dans une rue de Lyon, hors de lui "lorsque les insultes ont dépassé son cas personnel pour viser sa fille", selon L'Équipe.

Joueurs, observateurs et supporters ont soutenu Genesio

Bruno Genesio est régulièrement pris pour cible dans le stade à Lyon par une frange de supporters hostiles, par l'intermédiaire de banderoles notamment. L'une d'entre elles déployée au Groupama stadium au cours du dernier match de la saison le 19 mai lors de Lyon-Nice (3-2) avait particulièrement remué le coach. "Ça m'a fait beaucoup de mal. Je n'oublierai pas cette banderole".



Plusieurs personnalités du monde du football avait très rapidement apporté leur soutien à Bruno Genesio ce week-end.

Les joueurs,les entraîneurs,les clubs, le Foot dans sa globalité a besoin des supporters.

Mais ceux ci doivent garder à l’esprit que nous sommes « que » des Hommes avec nos qualités et nos défauts.Ce qui s’est passé ce week-end à Lyon n’est pas normal !

Soutien à Bruno Genesio — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 3 septembre 2018

¿ Mettre en avant la détresse d'un homme malmené devant sa propre famille juste pour sa fortune médiatique, c'est moche, tellement moche que je n'en ferais aucune pub.



Vouloir sa démission, ok. Sa dépression, non, c'est malsain.



Soutien total à Bruno Génésio — Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) 3 septembre 2018

Soutien total à Bruno Genesio. On a le droit de critiquer son travail mais pas de le pousser à bout de s’attaquer à sa famille et de lui faire péter les plombs. Ça va beaucoup trop loin — Pierre Ménès (@PierreMenes) 3 septembre 2018