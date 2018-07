Lyon-PSG : Cavani offre à Paris sa première grande victoire de la saison

publié le 27/11/2016 à 20:30

L'Olympique lyonnais accueillait un Paris Saint-Germain plus remonté que jamais dimanche 27 novembre à partir de 21h, en clôture de la 14e journée de Ligue. Les Parisiens devaient impérativement remporter la victoire pour revenir à hauteur des Monégasques et à une petite longueur des Aiglons, alors que l'écart se resserrait en tête du classement. Sur la pelouse du Parc OL, où le PSG avait connu sa première défaite l'an passé, Unaï Emery a décidé de titulariser Hatem Ben Arfa pour la troisième fois de la saison en Ligue 1. L'ancien lyonnais évoluera au poste de numéro 10, dans un 4-2-3-1 qu'on avait pu observer face à Arsenal après la sortie de Grzegorz Krychowiak.





Sans surprise, les Parisiens ont confisqué le cuir dès le début de la rencontre. Les attaques se succèdent sur les cages d’Anthony Lopes, mais les hommes d’Unaï Emery ne parviennent pas à trouver la faille. Après une première action litigieuse sur Lucas, les visiteurs obtiennent un penalty après une faute malheureuse de Rafael sur Thiago Motta. Edinson Cavani frappe à ras de terre au centre des cages d’Anthony Lopes, mais le portier lyonnais avait anticipé une frappe sur côté droit (30e).

L'OL marche sur le PSG en seconde période

Face à l’impuissance des joueurs de l’OL, Bruno Genesio décide de remanier son équipe à la pause, en sortant Maciej Rybus et Jordan Ferri au profit de Nabil Fekir et de Mathieu Valbuena. L’entraîneur lyonnais se voit rapidement conforté dans sa décision puisque ce dernier envoie une frappe imparable sous la barre d’Areola, après une magnifique enroulée de Rafael sur le poteau de l’international français. Les joueurs de l’OL ne vont pas se contenter de cette égalisation et mettent enfin le pied sur le ballon.

Dans une seconde mi-temps beaucoup plus animée, le PSG est sur le point de céder à plusieurs reprises, mais se maintient grâce à une charnière centrale impressionnante. Unaï Emery réagit à son tour et remplace Hatem Ben Arfa - moins tranchant en seconde période - par Thomas Meunier. Et c’est un beau mouvement entre le Belge et Serge Aurier qui va amener le but de la victoire, sur une tête piquée d'Edinson Cavani au second poteau (81e).



Dans les dernières secondes du match, Rafael fait à nouveau frémir le Parc OL, mais sa frappe frôle la barre transversale d’Aréola. Avec 32 points, le Paris Saint-Germain garde le rythme et revient à hauteur de Monaco.

L1-14e journée : résultats et classement

Vendredi 25 novembre :

Rennes - Toulouse : 1-0



Samedi 26 novembre :

Monaco - Marseille : 4-0

Montpellier - Nancy : 0-0

Metz - Lorient : 3-3

Bordeaux - Dijon : 3-2

Nantes - Lille : 0-0

Caen - Guingamp : 1-1



Dimanche 27 novembre :

Angers - Saint-Étienne : 1-2

Nice - Bastia : 1-1

Lyon - PSG : 1-2