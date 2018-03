publié le 27/11/2016 à 14:42

André-Pierre Gignac a retrouvé le chemin des filets. Et de quelle manière ! L’attaquant français, qui n’avait plus marqué depuis plus de deux mois, a inscrit un triplé samedi 26 novembre avec son équipe des Tigres de Monterrey, qui s’est imposée 5-0 face aux Pumas en quarts de finale du championnat mexicain.



L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, véritable idole pour les supporters de son club, a martyrisé la défense adverse. Après un premier but rapide, dès la 4e minute de jeu, d’une frappe avec l’aide du poteau, Gignac a réussi un magnifique enchaînement amorti de la poitrine et reprise sous la barre pour le doublé après l’heure de jeu, et enfin un plat de pied dans le but vide après un service d’Andy Delort, l’ancien attaquant de Caen, à la 78e minute.

Grâce à cette nette victoire, les Tigres de Monterrey éliminent les Pumas (7-2 sur l’ensemble des deux matches). André-Pierre Gignac retrouve toute son efficacité au meilleur moment.