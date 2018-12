publié le 01/12/2018 à 16:00

Belle affiche au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Révélation du début de saison avec huit victoires lors des 11 premières journées dont quatre à la suite du 30 septembre au 27 octobre, Lille se frotte à un club toujours en course pour les 8es de finale de la Ligue des champions et 2e en championnat : l'Olympique Lyonnais.



Si les Lillois (4es) ont impressionné contre Marseille (3-0) et Saint-Étienne (3-1), notamment, ils marquent le pas en cette fin d'année : deux défaites (à Paris et Nice) et un nul (à domicile contre Strasbourg) lors des trois dernières journées. Les attaquants de Christophe Galtier, à commencer par Nicolas Pépé et Jonathan Bamba, n'ont pas marqué lors des deux derniers matches.

De son côté, l'OL (2e) n'a plus connu la défaite depuis huit rencontres et le 5-0 reçu au Parc des Princes. Capables de tenir tête à Manchester City mardi 27 novembre (2-2), les hommes de Bruno Génésio viennent aussi de remporter le derby contre Saint-Étienne (1-0) après un succès 4-2 à Guingamp.