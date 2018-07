Lorient grand perdant du multiplex de la 22e journée de Ligue 1

publié le 28/01/2017 à 19:30

Le Football Club de Lorient avait une bonne occasion de se rapprocher de ses prédécesseurs au classement de Ligue 1 avec la réception de Dijon. Il a longtemps cru à la victoire ou an match nul mais un but de Lees-Melou inscrit à la dernière minute du match a anéanti les espoirs lorientais et a provoqué les sifflets du Stade du Moustoir.



Lorient avait marqué deux fois grâce à Sylvain Marveaux (50e) et Majeed Waris (60e) sur penalty. Mais la défense des oranges était bien trop fébrile pour espérer quoi que ce soit. Diony avait marqué dès la 10e minute avant que Jordan Lotiès ne ramène les deux équipes à égalité (2-2, 70e minute de jeu). Lorient reste dernier avec 18 points, Dijon est lui 13e avec 24 unités.



Le SCO Angers peut être considéré comme le vainqueur de cette soirée du samedi 28 janvier puisque sa victoire 2-1 sur le FC Metz (19e, 21 points) lui permet de grimper de trois rangs pour être classé 16e avec 23 points. C'est Nicolas Pépé, jeune talent du club tout fraîchement rentré de la CAN avec la Côte d'Ivoire qui a donné la victoire à Angers à la 35e minute. À noter les deux expulsions de Renaud Cohade et Faliou Diagne à Metz.

Enfin dans les trois autres rencontres de la soirée Bordeaux s'est imposé sur le terrain de Nancy grâce à un csc étrange de Cuffaut et un coup-franc magnifique de Malcolm. Dans le derby de l'Ouest Rennes et Nantes se sont neutralisés (1-1) malgré un but rapide d'Iloki et une prestation sans saveur des Rouges et Noirs. Bastia et Caen se sont quittés sur le même score (1-1) avec un but tout en dribble d'Allan Saint-Maximin.

Le film de la soirée :

21h50 - Le multiplex est terminé.



21h48 - Dijon marque un troisième but à Lorient grâce à Lees-Melou.



21h45 - Les Girondins de Bordeaux prennent le large (2-0) sur le terrain de Nancy grâce à un superbe coup-franc de Malcolm.



21h43 - Joris Gnagnon égalise tardivement pour Rennes. 1-1 face à Nantes et il reste trois minutes de jeu.



21h31 - Majeed Waris manque son deuxième penalty du match. Toujours 2-2 entre Lorient et Dijon.



21h26 - Jordan Lotiès égalise (2-2) pour Dijon sur le terrain de Lorient.



21h24 - Cuffaut marque contre son camp pour Bordeaux. Nancy est mené à domicile 1-0.



21h23 - Falou Diagne à son tour exclu pour Metz qui termine le match à 9.



21h16 - Deuxième but de Lorient face à Dijon. Majeed Waris donne l'avantage aux siens sur penalty.



21h06 - Sylvain Marveaux égalise pour Lorient face à Dijon. 1-1, 51e minute de jeu.



20h45 - Jules Iloki marque en deux temps pour Nantes sur le terrain de Rennes. 0-1 en faveur des Canaris



20h44 - Ronny Rodelin marque un penalty pour Caen. 1-1 entre Bastia et Caen



20h38 - Renaud Cohade prend un carton rouge.



20h35 - Angers reprend l'avantage grâce à un joli but de Nicolas Pépé, tout juste rentré de la CAN avec la Côte d'Ivoire. 2-1 à Angers, 36e minute de jeu.



20h30 - Metz égalise grâce à Opa Nguette.



20h25 - Bastia marque à son tour face à Caen. Allan Saint-Maximin marque un but digne de Léo Messi.



20h24 - Angers marque face à Metz. Tait est l'auteur d'un magnifique coup-franc.



21h12 - Diony marque le premier but de la soirée pour Dijon sur le terrain de Lorient.



20h00 - Début des matches sur les cinq pelouses de la soirées

L1-22e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 27 janvier :

Marseille - Montpellier : 5-1



Samedi 28 janvier :

Lyon - Lile : 1-2

Nancy - Bordeaux : 0-2

Rennes - Nantes : 1-1

Lorient - Dijon : 2-3

Angers - Metz : 2-1

Bastia - Caen : 1-1



Dimanche 29 novembre :

15h00 : Nice - Guingamp

17h00 - Toulouse - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Monaco