Atlético de Madrid-Barcelone : Messi donne la victoire au Barça

publié le 26/02/2017 à 16:07

Cette affiche devait être le choc de la dernière chance pour l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone dans la course au titre. On s'attendait à une opposition intense et technique, ce ne fut pas le cas. Kevin Gameiro et Antoine Griezmann, titulaires, n'ont rien proposé. Lionel Messi a donné la victoire à son équipe au terme d'un match décevant (1-2).



Malgré le grand nombre de tirs (12 pour "l'Atléti", 15 pour le Barça), les gardiens ont rarement été mis en danger (10 cadrés au total). Il a d'ailleurs fallu attendre la 64e minute pour voir le premier but. Après un tir contré de Luis Suarez, Rafinha a été le plus prompt pour réceptionner le ballon et marquer face à un Jan Oblak désorienté.

Diego Godin, de la tête comme il en à l'habitude, a égalisé pour les "Colchoneros" quelques minutes plus tard mais Lionel Messi restera l'homme providentiel du match. Un but tardif (86e minute) là encore marqué sans grand talent a permis à son équipe d'arracher la victoire. Ces trois points propulsent provisoirement les Catalans en tête de la Liga (54 points) en attendant la rencontre du Real Madrid sur la pelouse de Villareal (21h).

Les Madrilènes subissent eux une défaite qu semble les écarter définitivement de la course au titre. Ils sont classés quatrièmes avec 45 points, soit potentiellement dix de moins que l'autre club de la ville s'il s'impose ce dimanche soir.