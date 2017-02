Kylian Mbappé est-il le futur attaquant de l'équipe de France ?

publié le 25/02/2017 à 22:11

Titulaire avec l'AS Monaco en huitième de finale aller de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City (5-3), Kylian Mbappé a profité d'un début d'année 2017 de très haut niveau pour titiller Radamel Falcao et Valère Germain aux postes d'attaquant.



Des performances qui font réagir les observateurs du football. Et des questions autour de la jeune pépite se posent, forcément. Érik Bielderman, de l'Équipe Magazine a estimé la valeur du joueur à plus 70 millions d'euros : "C'est le prix souhaité par son club. Martial, c'est 70 millions plus 10 de bonus et nous sommes sur le même profil de joueur. Et Mbappé me semble plus fort."

Éric Silvestro a ensuite évalué la valeur sportive du joueur : "Il franchit toutes les étapes qui lui font face. Il arrive en Ligue 1 et marque pour son premier match, en Ligue des champions pareil et il a la tête sur les épaules. On sent qu'il est différent des autres. Il marque et fait marquer et est bien plus adroit que Henry au même âge".