publié le 25/02/2017 à 20:07

Les yeux seront rivés vers le Roazhon Park de Rennes ce samedi soir. Premièrement car le Stade Rennais (10e, 33 points) reçoit son voisin pour un des nombreux derby de Bretagne et du grand Ouest. Deuxièmement car le FC Lorient est bon dernier (22 points) du classement et peut profiter de la mauvaise passe des joueurs de Christian Gourcuff (0 victoire depuis 10 matches de Ligue 1) pour sortir enfin de la zone rouge.



Une zone où l'on retrouve le SC Bastia (19e, 23 unités). Les Corses se déplacent à Angers pour cette 27e journée. Pas le voyage le plus facile puisque les Angevins ont enchaîné deux victoires de suite. Sur la pelouse du Losc le 11 février (2-1) et face à Nancy (1-0) le week-end dernier.

L'ASNL (18e, 27 points) joue justement face au Toulouse FC de Pascal Dupraz (8e, 34 unités). Elle peut passer devant Dijon, Metz, Caen et Lille au classement. Une bonne occasion donc, de prendre un peu l'air. Enfin les Nordistes (14es avec 29 points) reçoivent Bordeaux (7e, 39).

Le film de la soirée :



19e - Rennes et Sio ouvrent le score face à Lorient.



17e - Angers ouvre le score face à Bastia. Toko-Ekambi coupe un corner au premier poteau et catapulte une frappe de la tête dans les filets de Jean-Louis Leca.



16e - Premier but de la soirée et il est pour Bordeaux. Valentin Vada est au bout d'un mouvement collectif fort joli.



1e - Début des quatre rencontres de la soirée.



19h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live du multiplex de la 27e journée de Ligue 1

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février

Guingamp - Monaco : 1-2

Lille - Bordeaux

Nancy - Toulouse

Rennes - Lorient

Angers - Bastia



Dimanche 26 février :

15h00 : Saint-Étienne - Caen

17h00 : Lyon - Metz

21h00 : Marseille - Paris