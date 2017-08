publié le 31/08/2017 à 19:32

Kylian Mbappé est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football, derrière Neymar. Le jeune attaquant français de 18 ans a officiellement quitté l'AS Monaco pour s'engager au Paris Saint-Germain. L'annonce est tombée en début de soirée du dernier jour du mercato estival, jeudi 31 août.



Comme annoncé depuis peu, le montage de l'opération est un peu particulier, pour permettre au PSG de respecter le fair-play financier de l'UEFA : Kylian Mbappé est prêté par Monaco pendant une saison, jusqu'en juin 2018. Une option d'achat quasi automatique permettra ensuite au joueur de s'engager définitivement avec le PSG jusqu'en juin 2022. Le montant du transfert est estimé à 180 millions d'euros. Quant au jeune joueur, il devrait toucher un salaire brut annuel de 18 millions d'euros.

"C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je rejoins le Paris Saint-Germain, s'est réjoui le natif de Bondy dans un communiqué. Pour tout jeune originaire de la région de parisienne, c’est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot rouge et bleu et de goûter à l’atmosphère unique du Parc des Princes. J’ai été séduit par le projet du club, c’est l’un des plus ambitieux en Europe. Aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, je compte poursuivre dès aujourd'hui ma progression tout en aidant l’équipe à atteindre les très grands objectifs qu’elle s’est fixés".

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! ¿ #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 août 2017

Talent sportif, atout marketing

Révélation de la saison passée, Kylian Mbappé affiche des statistiques affolantes pour son âge. Sur l'exercice 2016-2017, il a fait trembler les filets à 26 reprises, notamment 15 fois en championnat. Il s'est aussi distingué en battant plusieurs records de précocité : plus jeune buteur de l'histoire de l'ASM (devant Thierry Henry), plus jeune joueur à marquer un doublé en phase éliminatoire de Ligue des champions, plus jeune joueur à marquer en demi-finale de cette même compétition... Rapide, bon dribbleur, polyvalent sur le front de l'attaque, il est un buteur complet capable aussi de délivrer des passes décisives.



Devenu international français, Kylian Mbappé est aussi devenu une figure médiatique du football hexagonal, ce qui lui confère une puissance marketing non négligeable. Avec lui, et sauf autre signature de dernière minute, le Paris Saint-Germain scelle un mercato retentissant. La tâche incombe désormais à l'entraîneur Unai Emery de résoudre l'équation de l'animation offensive avec sa nouvelle recrue, Neymar et Edinson Cavani. Un vrai problème de riche.