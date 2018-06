publié le 27/06/2018 à 18:37

Coup de tonnerre en Russie. Sacrée il y a quatre ans au Brésil et régulièrement citée parmi les favoris de la Coupe du Monde 2018, l'Allemagne aura finalement été frappée par la malédiction des vainqueurs sortants.



Les hommes de Joachim Low ont conclu le tournoi par une défaite (2-0) face à une étonnante équipe de la Corée du Sud qui a su prendre sa chance à deux reprises par Kim Young-gwon (90+3') et Son Heug-min (90+5') dans les derniers instants de la partie. La Mannschaft est éliminée au premier tour de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1938. Le tournoi se disputait alors sur un mode à élimination directe.

Ultra dominatrice mais incapable de trouver la faille face à une solide équipe de Corée du Sud, la génération dorée du football allemand a vu ses rêves de doublé se fracasser sur l'efficacité des contres coréens en fin de match. L'improbable s'est produit trois minutes après le début du temps additionnel lorsque Kim Young-gwon a marqué à bout portant après un corner mal dégagé par la défense allemande. Malgré un léger hors-jeu, l'arbitre M. Geiger a accordé le but après avoir sollicité l'assistance vidéo.

L'Allemagne s'est alors ruée à l'attaque dès le coup d'envoi ouvrant des espaces aux attaquants coréens. Monté aux avant-postes, le gardien allemand Manuel Neuer a déserté sa cage et Kwon Kim en a profité pour lancer Son Heug-min, parti depuis sa moitié de terrain. L'attaquant de Tottenham a eu tout loisir pour pousser la gonfle dans le but vide et sonner le glas des derniers espoirs allemands.



Incapable de s'extirper d'un groupe F à sa portée où figuraient également le Mexique, la Suède et la Corée du Sud, le quadruple lauréat du tournoi rentre à la maison. Lors des cinq dernières éditions de la Coupe du Monde, le vainqueur sortant n'a pas passé les poules à quatre reprises.

