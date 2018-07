publié le 31/01/2018 à 20:00

Le stade ne sera pas le même, l'affiche si. Un an après la victoire du PSG en finale à Lyon (4-1), Paris et Monaco se retrouveront en finale de la Coupe de la Ligue à Bordeaux le samedi 31 mars prochain. L'occasion pour les Parisiens d'enlever l'épreuve pour la cinquième fois de suite, pour les Monégasques de remporter un titre cette saison.



Au lendemain du succès du club de la capitale à Rennes (2-3), celui de la Principauté a dominé Montpellier (2-0) grâce à deux buts dans la première demi-heure de l'inévitable Radamel Falcao (15e, 29e). Le club héraultais, finaliste en 2011, espérait une autre issue après ses deux matches nuls contre l'ASM en championnat cette saison (0-0, 1-1).

À noter que l'arbitrage vidéo a encore été utilisé à plusieurs reprises. À Rennes la veille, l'arbitre Mikaël Lesage y a eu recours à trois reprises, annulant un but pour chaque équipe et ayant recours à l'assistance des images pour exclure Kylian Mbappé. À Monaco, le directeur de jeu Amaury Delerue a annulé un penalty qu'il avait dans un premier temps accordé à l'ASM, avant de revoir son jugement devant les images. En seconde période, il a annulé un but monégasque pour un hors-jeu très limite.