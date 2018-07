publié le 27/05/2017 à 20:00

Que le scénario de cette finale de Coupe de France paraît cruelle pour les Angevins ce samedi 27 mai. Au terme de 90 minutes très équilibrées, les hommes de Stéphane Moulin ont finalement été éliminés dans les derniers instants du match. Comble du malheur, c'est le défenseur angevin Issa Cissokho qui a achevé son équipe, en déviant un ballon dans ses propres cages sur un corner à la 91e minute.



Le SCO devra donc encore attendre pour remporter la première Coupe de France de son histoire, après avoir été finaliste malheureux en 1957 (contre Toulouse, 6-3), il joue sa deuxième finale de la compétition. Les Parisiens deviennent donc les seuls a détenir 11 Coupes de France dans la salle des trophées (Marseille en compte 10), en remportant leur troisième Coupe de France d'affilée, mais aussi leur troisième titre cette saison.

Le direct :

90e (+2) - Coup de sifflet final, le PSG l'emporte sur le fil, avec un scénario bien cruel pour les Angevins.



90e (+1) - Sur le corner qui suit, Cissokho tente de sortir la balle de l'arrière du crâne, mais il trompe Letellier et ouvre le score pour Paris.



90e - Au terme d'une superbe action du PSG, Romain Thomas retire le ballon des pieds de Cavani au premier poteau.



87e - La tension crispe le visage d'Unaï Emery sur la banc, alors que le match est plus indécis que jamais. Sur le terrain, Matuidi obtient un nouveau corner, finalement repoussé par les blanc et noir.

83e - À quelques minutes de la fin du temps règlementaire, Cavani manque de faire basculer le match. L'Uruguayen parvient à s'imposer à la course dans la défense angevine, mais sa frappe croisée fuit le cadre de quelques centimètres.



82e - Angers parvient à s'installer devant le but de Paris pour la première fois de cette deuxième période.



79e - Cissokho effectue une de ses rares montées balle aux pieds. Son centre arrive directement sur Aréola.



75e - Le schéma de jeu est de plus en plus net : Paris domine et Angers opère en contre.



72e - Draxler est remplacé par Pastore.



71e - Ndoye tente sa chance de la tête mais ce n'est pas cadrée.



70e - Di Maria chipe un ballon à Santamaria et se dirige rapidement vers le but. Sa passe vers Cavani est trop forte et imprécise.



68e - Carton jaune pour Traoré pour une semelle sur Draxler. Les protèges-tibias de l'Allemand ont été plus qu'utiles sur le coup.



63e - Diedhiou cède sa place à Jonathan Bamba.



62e - Moulin va rapidement effectuer un changement. Son équipe est en souffrance.



61e - Verratti réalise un centre vers le second poteau mais Thomas ferme bien l'accès au but à Cavani.



59e - Les Parisiens confisquent le ballon et dominent beaucoup plus nettement que lors de la première partie de la rencontre.



59e - Di Maria tente une frappe directe malgré l'angle fermé. Le ballon finit sa course dans le petit filet extérieur.



58e - Famara Diedhiou fait une vilaine faute sur Aurier qui l'avait pris de vitesse. Coup-franc pour Paris et carton jaune pour l'attaquant.



57e - Blaise Matuidi s'emmène le ballon dans la surface de réparation et envoie une reprise de volée peu académique. Letellier réalise une nouvelle jolie parade.



55e - La seconde période a démarré sur un rythme moins soutenu que la première.



53e - Pépe semble avoir prus un coup et reste au sol dans le rond central.



46e - Aurier effectue son premier centre. Il est contré.



46e - Coup d'envoi de la seconde période.



45e+2 - C'est la pause au Stade de France. Beaucoup d'occasions pour les deux équipes mais elles manquent d'efficacité. Il ne manque que des buts.



45e+2 - Aurier écope d'un carton jaune pour un tacle en retard sur Pépe. C'est le 2e après celui à Di Maria.



45e - Aurier ne fait toujours pas trembler les filets. Di Maria, encore lui, décale son défenseur sur la droite. Ce dernier tente une frappe croisée. Elle file en dehors des limites du terrain.



41e - Thiago Motta se tord de douleur alors qu'il n'a participé à aucun duel.



38e - Pépé s'écroule alors qu'il se présentait seul face à Aréola. L'arbitre ne siffle pas, les esprits s'échauffent.



34e - Verratti tente sa chance dans la surface de réparation mais Traoré est sur la trajectoire du ballon.



33e - Premier temps-mort dans la rencontre. Les Angevins reculent et laissent le ballon à Paris.



29e - Quelle jolie finale ! Letellier sort un nouveau ballon chaud. Sur le contre Diedhiou enrhume Marquinhos mais est contré par Thiago Silva.



26e - Nicolas Pépe trouve le poteau sur une reprise de volée magnifique ! Dans la foulée il centre pour Thomas, seul, dont la tête est trop axée.



26e - Coup-franc très intéressant pour Angers et Mangani.



26e - Les défenseurs d'Angers sont beaucoup trop rapidement livrés à eux-même. Cela n'a pas encore été puni mais le bloc équipe de Moulin, sans le ballon, n'est pas bien en place.



25e - Thomas dévie le ballon sur son poteau après un centre fort et au sol de Di Maria. Cavani était à l'affût mais le défenseur a mieux réagi.



23e - Les deux milieux de terrains ne sont pas très influents. Le ballon voyage vite entre les deux surfaces de réparations.



23e - Alphonse Aréola capte bien le ballon malgré le duel, en haute altitude, proposé par Cheik Ndoye.

21e - Corner, désormais, pour le SCO.



20e - Thiago Silva, trouvé au second poteau, remise dans l'axe. Cavani enlève le ballon alors que Matuidi, mieux placé, était en position de marquer.



19e - Romain Thomas dégage un ballon dangereux en corner.



15e - Cavani manque une seconde chaude occasion. Santamaria perd un ballon très dangereux à 20 mètres de son but. Di Maria envoie son attaquant dans la surface de réparation mais la bonne sortie de Letellier évite le but.



13e - Au tour de Cavani de tenter sa chance. Pourtant seul et à huit mètres du but, il axe trop son coup de tête. Le côté gauche de la défense d'Angers est en difficulté.



12e - Matuidi tout proche de marquer. Di Maria trouve une passe magnifique dans la surface de réparation. Le gaucher, lancé, tente en extension un extérieur du pied. Le gardien adverse bloque le ballon d'une main droite ferme.



8e - Verratti décale Aurier dans l'intervalle. L'Ivoirien s'avance et centre fort devant le but mais Letellier boxe le ballon. Premier danger dans la surface du SCO.



6e - Sans surprise les Angevins jouent en contre et le font pour l'instant plutôt bien. La défense brésilienne du PSG est sérieuse.



3e - Draxler est rappelé à l'ordre pour un tacle dangereux sur Ndoye.



2e - Di Maria tente la première frappe de la rencontre. C'est trop haut.



1e - Coup d'envoi donné par M. Bastien.



21h02 - Une minute de silence est respectée en l'honneur des victimes de l'attaque de Manchester, ce lundi 22 mai.



20h56 - Emmanuel Macron entre sur la pelouse pour saluer les deux équipes.



20h54 - Les deux équipes entrent sur la pelouse :

Présents au @StadeFrance pour le centenaire de la Coupe de France ! #SCOPSG ¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/vLGmScv9YM — Sport et Citoyenneté (@SportandCitizen) 27 mai 2017 n



20h52 - Les Parisiens vont jouer en rouge ce soir :

Les vestiaires du PSG et d'Angers sont déjà prêts! Coup d'envoi de la #FinaleCDF à 21h00 sur @France2tv ¿ #SCOPSG pic.twitter.com/r9ICMkYU9J — Coupe de France (@coupedefrance) 27 mai 2017



20h45 - En cas de victoire parisienne, Bordeaux, 6e de Ligue 1, sera qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa 2017-2018. La victoire de cette Coupe de France offre un ticket pour la C3 mais le PSG s'est qualifié, via le championnat, à la Ligue des champions. Il offrirait alors son ticket européen aux Girondins.



20h43 - Les deux équipes se sont déjà affrontés 20 fois. Paris en a remporté la moitié pour sept nuls et seulement trois succès angevins.



20h38 - En demi-finale, Paris a disposé de Monaco (5-0) alors qu'Angers a éliminé Guingamp (2-0).



20h37 - Les deux équipes présentent une moyenne d'âge semblable (27 ans).



20h31 - Cinq Angevins ont déjà joué une finale nationale : Mangani (Monaco), Capelle (Quevilly), Bourillon (PSG), Saihi (Montpellier) et Bérigaud (Évian-TG).



20h28 - Comme il en est coutume, la coupe Gambardella ouvrait les hostilités au stade de France. Elle oppose les meilleures équipes de jeunes dans un format semblable à celui de la Coupe de France. La finale opposait Marseille à Montpellier et les Héraultais ont gagné aux tirs au buts (1-1, 5 t.a.b. à 4).



20h27 - En coupes nationales, le PSG n'a plus perdu depuis 31 rencontres.



20h20 - Le onze aligné par Stéphane Moulin (4-3-3) : Letellier - Cissokho, Traoré, Thomas, Manceau - Ndoye (cap.), Santamaria, Mangani - Pépe, Toko-Ekambi, Diedhiou.



20h17 - La composition de PSG avec Thiago Motta titulaire :

Le Onze de départ Parisien pour remporter une 11e Coupe de France !! #SCOPSG pic.twitter.com/hghQsWlR77 — PSG Officiel (@PSG_inside) 27 mai 2017



20h00 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de la finale de Coupe de France entre Angers et le Paris Saint-Germain.