publié le 27/05/2017 à 13:43

Le mercato estival n'ouvrira que le 9 juin mais les clubs sont déjà à pied d'oeuvre afin de renforcer les effectifs et tenter de préparer la prochaine saison. Alors que Manchester City a déjà frappé fort en enrôlant le monégasque Bernardo Silva pour quelque 70 millions d'euros, le PSG est lui aussi attendu après une saison qui l'aura vu sortir en huitième de finale de la Ligue des champions et perdre son titre de champion de France. Mais les premières manœuvres se font en coulisses, dans les arcanes.



Antero Henrique est désormais le nouveau patron du sportif, quatre saisons après le départ de Leonardo dont le PSG est toujours orphelin. L'arrivée de l'ancien architecte du FC Porto devrait bien entendu accélérer le renouvellement d'une partie de l'effectif, mais il se murmure qu'elle pourrait aussi menacer l'avenir d'Unai Emery dans la capitale.

Un départ est possible en cas de défaite ce samedi 27 mai en finale de coupe de France contre Angers, signe d'une saison marquée par l'échec. Dans ce cas, la presse portugaise annonce qu'un accord a même été trouvé par Henrique avec Jorge Jesus. L'entraîneur du Sporting Lisbonne, 62 ans, pourrait arriver dans la capitale contre 15 millions d'euros afin de le libérer de son engagement avec son club. Triple champion du Portugal avec Benfica et double finaliste de la Ligue Europa, il a pour particularité de faire pratiquer un jeu flamboyant à ses équipes. Sous ses ordres, Di Maria et David Luiz, entre autres, se sont révélés. Rumeurs ou réelle tendance, toujours est-il que L'Équipe annonçait dès l'arrivée d'Antero Henrique que ce dernier n'était pas fan du coach basque en place. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de fumée sans feu.