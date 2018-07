Msakni lors du quart de finale de la CAN 2017 face au Burkina Faso le 28 janvier.

Le Burkina Faso a décroché le premier ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 2017, grâce à sa victoire contre la Tunisie 2-0 avec des buts d'Aristide Bancé (80e) et de Préjuce Nakoulma (84e).





Aristide Bancé a libéré son équipe longtemps prise dans les filets d'un match serré et fermé contre la Tunisie. Entré en cours de jeu, par l'art du coaching du sélectionneur portugais Paolo Duarte, le géant de l'ASEC Abidjan (1,93 m) a débloqué la situation sur un coup de pied arrêté, d'une puissante frappe en extension qui a fusé en laissant sans réponse le gardien tunisien Ayem Mathlouti (80).

La minute suivante, Bancé a failli entrer dans la légende en envoyant une balle sur le poteau droit. Partie remise pour les Burkinabés : sur un contre, Prejuce Niguimbe Nakoulma double la mise, enflammant les 10.000 spectateurs.

Les Étalons disputeront une place en finale de la CAN 2017 mercredi contre le vainqueur du quart de finale entre l'Egypte et le Maroc, qui se joue dimanche soir. Le Burkina Faso a disputé une finale de CAN en 2013, perdue contre le Nigeria (1-0).

La fiche technique

Coupe d'Afrique des nations de football - quart de finale - Burkina - Tunisie

À Libreville (Stade d'Angondjé) : Burkina bat Tunisie 2 à 0 (0-0)

Arbitre : D. Bennett (RSA)



Buts :

Burkina : Bance (81), Nakoulma (84)

Avertissements :

Burkina : Kaboré (19), Coulibaly (67), Toure (82), Nakoulma (86)

Tunisie : Abdennour (22), Yacoubi (34), Ben Youssef (38)



Les équipes :

Burkina : Kouakou Koffi - Yago, Dayo, Koné, Coulibaly - Kaboré (cap), Traoré, Toure (Sare 87) - B. Traoré (A. Traoré 90+1), Nakoulma, Bayala (Bance 76)

Entraîneur : Paulo Jorge Rebelo Duarte

Tunisie : Mathlouthi (cap) - Nagguez, Ben Youssef, Yacoubi, Abdennour - Ben Omar, Sliti - Sassi (Akaïchi 85) - Khazri (Lahmar 63), Al Khnesy (Khalifa 85), Msekni

Entraîneur : Henri Kasperczak