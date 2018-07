et AFP

publié le 26/04/2018 à 15:23

Est-ce la fin du suspense ? À 49 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018, la Fédération suédoise de football a annoncé son opposition au retour en sélection de sa superstar Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant de 36 ans, qui évolue désormais avec les Los Angeles Galaxy en MLS, "avait déjà dit non pour jouer dans l'équipe nationale et il n'a pas changé d'avis", écrit la SVFF dans un communiqué.



Huit jours plus tôt, l'ancien joueur du PSG avait assuré qu'il irait en Russie. "Je vais aller au Mondial, c'est la seule chose que je peux dire", affirmait-il dans une émission de télévision sur la chaîne américaine ABC. "Une Coupe du Monde sans moi ne serait pas une Coupe du Monde", ajoutait-il, dans son style unique.

"Ibra" avait annoncé son retrait de la sélection à l'issue d'une élimination au 1er tour de l'Euro 20106 en France. Sans lui, la Suède et son sélectionneur Janne Andersson se sont qualifiés pour le Mondial en sortant l'Italie en barrage, avec un groupe renouvelé et jeune, débarrassé de la présence parfois envahissante de l'icone de tout un pays.

En Russie, la Suède se mesurera à l'Allemagne, le Mexique et la Corée du Sud au 1er tour (groupe F). Absente des deux dernières Coupes du Monde, elle avait atteint les 8es de finale en 2002 et 2006.