Coupe du monde 2022 : Mbappé et Griezmann, "un duo magique", dit Alain Boghossian

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé avec les Bleus à Doha le 26 novembre 2022

Un objectif atteint pour Didier Deschamps : se qualifier, et dès le deuxième match, comme en 2014 et en 2018. Mais le sélectionneur en avait davantage besoin cette année, avec la poisse accumulée ces dernières semaines avec les forfaits à répétition. Du fait aussi de la rengaine rabâchée depuis des mois, à savoir le Champion du monde toujours éliminé au premier tour depuis le Brésil 2006.

Cela va forcément libérer tout le monde mentalement, mais cela va également soulager les corps. Le combat a été très intense hier, il faisait chaud. Les joueurs sont à la limite physiquement avec des matches tous les quatre jours, au lieu de cinq sur les dernières Coupes du monde. Faire tourner au troisième match contre la Tunisie sera donc un soulagement.

Deux joueurs ont particulièrement brillé lors du match contre le Danemark, ce sont Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, "un duo magique" selon Alain Boghossian : "Quand on a deux joueurs de qualité comme cela dans l'équipe, elle peut briller et se mettre à niveau".

Pour lui, cette victoire contre les Danois "est de bonne augure pour la suite". En effet, l'équipe est "montée en puissance". "Le Danemark était beaucoup plus fort (que l'Australie) et on a réussi à passer ce cap."

