publié le 28/04/2020 à 14:48

Ancien joueur à la tignasse rousse devenu entraîneur de la mythique épopée européenne de Saint-Etienne en 1976, Robert Herbin est décédé lundi 28 avril à l'âge de 81 ans, a associé son destin à celui des Verts. Il était hospitalisé depuis six jours pour de sérieuses insuffisances cardiaques et pulmonaires.

Parmi les nombreux témoignages pour le "Sphynx", celui de Jean-Michel Larqué (72 ans), ancien capitaine des Verts de cette époque, très ému par la disparition de celui qui est né et mort à Saint-Etienne. "De Robby, j'ai plein d'images (...) Je l'ai connu comme joueur, je l'ai connu ensuite comme entraîneur, il a été évidemment un coéquipier et un leader que je n'oublie pas"

"Il avait une approche différente, a ensuite souligné l'ancien compère de Thierry Rolland à la télévision (...) Il avait mesuré l'importance de la dimension athlétique dans le football moderne et c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, beaucoup. Sachez quand même que nous redoutions les séances du mardi matin (...) On en bavait, on ne voyait pas beaucoup le ballon, mais on savait que si on faisait ça c'était pour notre bien, pour le bien du club et de l'équipe".

Robby c'était la sérénité, l'impassibilité Jean-Michel Larqué





Quant aux discours, ils "étaient courts" mais "précis", confie Jean-Michel Larqué. "Chacun savait ce qu'il avait à faire. Nous avions une stratégie bien en place, et quels que soient les joueurs qui entraient ou qui sortaient, elle était toujours appliquée. Il parlait peu Robby mais il parlait bien. Le talent ne se mesure pas à la longueur d'un discours mais à la qualité du message qui passe".

"Et puis moi ce que je retiens de Robby, c'est son visage, poursuit Jean-Michel Larqué (...) Robby c'était la sérénité, l'impassibilité et jamais un mot plus haut que l'autre, ni dans la victoire, ni dans la défaite. Il nous manque".