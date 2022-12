Décès de Pelé : pourquoi il n'a jamais reçu le Ballon d'Or durant sa carrière

Pelé est mort, mais Pelé est "immortel" : les médias du monde entier saluent vendredi 30 décembre le légendaire footballeur brésilien, décédé la veille à l'âge de 82 ans. Unique joueur vainqueur de trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970), celui qui a offert au "futebol" ses heures de gloire et lettres de noblesse n'a pourtant jamais soulevé le Ballon d'Or durant sa carrière (1956-1977).

C'est justement en 1956 qu'est décerné pour la première fois la plus prestigieuse des récompenses individuelles pour un footballeur, créée par le magazine France Football. L'Anglais Stanley Matthews, milieu du Blackpool FC ouvre le palmarès devant l'Espagnol Alfredo di Stefano (Real Madrid) et le Français Raymond Kopa (Real Madrid). Di Stefano sera consacré en 1957 et 1959, Kopa en 1958.

Si Edson Arantes do Nascimento, le vrai nom de Pelé, ne décroche pas le Ballon d'Or dans la foulée de son premier sacre mondial en Suède à seulement 17 ans et 9 mois, c'est que le règlement l'interdit. Ne peuvent alors y prétendre que les joueurs européens évoluant en Europe. Il faudra attendre 1995 pour l'ouverture du scrutin à toutes les nationalités. Le premier à en profiter sera le Libérien George Weah (PSG puis Milan AC).

Ballon d'Or d'honneur en 2013

En 1997, un premier Brésilien inscrit son nom au palmarès, Ronaldo (FC Barcelone puis Inter Milan), qui récidivera en 2002 (Inter Milan puis Real Madrid), année du cinquième et dernier titre mondial de la Seleçao. Rivaldo aura aussi droit à son Ballon d'Or en 1999 (FC Barcelone), de même que Ronaldinho en 2005 FC Barcelone) et Kaka en 2007 (AC Milan).

Pelé, lui, n'aura droit qu'à un Ballon d'Or d'honneur en 2013, remis par la Fifa, comme l'avait fait France Football avec l'Argentin Diego Armando Maradona en 1995 pour l'ensemble de sa carrière. Mais avec ses trois Coupes du monde, ses centaines de buts, son football aussi complet que spectaculaire, Edson Arantes do Nascimento restera sans aucun doute comme la première légende de ce jeu, et pour beaucoup la plus grande.

Ballon d'Or : le palmarès complet

1956 : Stanley Matthews (ENG)

1957 : Alfredo Di Stefano (ESP)

1958 : Raymond Kopa (FRA)

1959 : Alfredo Di Stefano (ESP)

1960 : Luis Suarez (ESP)

1961 : Omar Sivori (ITA)

1962 : Josef Masopust (CZE)

1963 : Lev Yachine (URSS)

1964 : Denis Law (SCO)

1965 : Eusebio (POR)

1966 : Bobby Charlton (ENG)

1967 : Florian Albert (HUN)

1968 : George Best (NIR)

1969 : Gianni Rivera (ITA)

1970 : Gerd Müller (GER)

1971 : Johan Cruyff (NED)

1972 : Franz Beckenbauer (GER)

1973 : Johan Cruyff (NED)

1974 : Johan Cruyff (NED)

1975 : Oleg Blokhine (URSS)

1976 : Franz Beckenbauer (GER)

1977 : Alan Simonsen (DEN)

1978 : Kevin Keegan (ENG)

1979 : Kevin Keegan (ENG)

1980 : Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1981 : Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1982 : Paolo Rossi (ITA)

1983 : Michel Platini (FRA)

1984 : Michel Platini (FRA)

1985 : Michel Platini (FRA)

1986 : Igor Belanov (URSS)

1987 : Ruud Gullit (NED)

1988 : Marco van Basten (NED)

1989 : Marco van Basten (NED)

1990 : Lothar Matthäus (GER)

1991 : Jean-Pierre Papin (FRA)

1992 : Marco van Basten (NED)

1993 : Roberto Baggio (ITA)

1994 : Hristo Stoïchkov (BUL)

1995 : George Weah (LBR)

1996 : Matthias Sammer (GER)

1997 : Ronaldo (BRA)

1998 : Zinédine Zidane (FRA)

1999 : Rivaldo (BRA)

2000 : Luis Figo (POR)

2001 : Michael Owen (ENG)

2002 : Ronaldo (BRA)

2003 : Pavel Nedved (CZE)

2004 : Andrei Shevchenko (UKR)

2005 : Ronaldinho (BRA)

2006 : Fabio Cannavaro (ITA)

2007 : Kaka (BRA)

2008 : Cristiano Ronaldo (POR)

2009 : Lionel Messi (ARG)

2010 : Lionel Messi (ARG)

2011 : Lionel Messi (ARG)

2012 : Lionel Messi (ARG)

2013 : Cristiano Ronaldo (POR)

2014 : Cristiano Ronaldo (POR)

2015 : Lionel Messi (ARG)

2016 : Cristiano Ronaldo (POR)

2017 : Cristiano Ronaldo (POR)

2018 : Luka Modric (CRO)

2019 : Lionel Messi (ARG)

2020 : non attribué en raison de la pandémie de coronavirus

2021 : Lionel Messi (ARG)

2022 : Karim Benzema (FRA)

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info