Décès de Pelé : Michel Drucker raconte un match caritatif qu'il a joué avec le Brésilien

Les hommages au "roi" Pelé se succèdent ce vendredi 30 décembre, au lendemain de la disparition de la légende du football, qui s'est éteint à 82 ans des suites d'une longue maladie. Michel Drucker est notamment venu saluer le Brésilien au micro de RTL. "Pelé c'était un artiste, c'était autre chose qu'un footballeur", raconte-t-il.

"Il avait dépassé largement les frontières du football, c'était un dieu vivant, il a amené quelque chose qui n'existait pas. Le voir jouer c'était magnifique. On était assez copain", raconte l'animateur qui se remémore un match disputé avec le joueur.

"Il a accepté que je joue une mi-temps avec lui dans un match caritatif. On jouait pour des œuvres caritatives, il y avait Belmondo dans les buts. On a joué à Liège et j'avais à mes côtés Pelé, Puskas et Kopa, vous imaginez le rêve éveillé. Et très gentiment, il m'a fait marquer deux buts", raconte Michel Drucker.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info