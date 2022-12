DÉBAT - Coupe du monde 2022 : a-t-on retrouvé le grand Neymar ?

Le Brésil a surclassé la Corée du Sud (4-1) et enregistré le retour de Neymar, lundi 5 décembre à Doha, pour rejoindre la Croatie en quarts de finale. La Seleçao a joué comme un favori, marquant quelques buts délicieux, et son entorse de la cheville ne fait plus souffrir Neymar. Le numéro 10 a pu orienter son pied au dernier moment, comme il sait si bien le faire, pour marquer un penalty (13e) qui le rapproche à une unité de Pelé, meilleur buteur de l'histoire brésilienne (76 contre 77).

"La Coupe du monde, c'est l'objectif de sa vie, souligne Éric Silvestro, présentateur des soirées foot sur RTL. Il a 30 ans et il sait que c'est une des dernières. Il ne rêve que de ça, la gagner avec le Brésil. Après son entorse, il avait le pied qui avait doublé de volume. Il a pleuré toute la nuit quand il s'est blessé. En 11 jours, il s'est remis (...) Hier, il a joué 80 minutes, il n'avait pas envie de sortir, il s'est régalé (...) Je l'ai trouvé bon".

"Moi j'ai des réticences, juge de son côté Pascal Praud. D'abord vous avez dit son âge : 30 ans, et à l'arrivée, c'est quand même une déception que vous le vouliez ou non (...) C'est quoi la vie ? C'est d'aller au bout de son potentiel, que vous soyez boulanger, plombier ou joueur de football. Est-ce qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire ? je ne pense pas". Écoutez leur échange et l'arbitrage d'un auditeur.

